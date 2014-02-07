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النائب العام يأمر بفتح تحقيق فوري بانفجار كوبري الجيزة

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النائب العام يأمر بفتح تحقيق فوري بانفجار كوبري الجيزة النائب العام يأمر بفتح تحقيق فوري بانفجار كوبري الجيزة

النائب العام المستشار هشام بركات

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق فورى فى انفجار كوبرى الجيزة، وكلف بركات، النيابة المختصة بالانتقال الفورى، لموقع الحادث، لمعاينة آثار الانفجار، وإعداد تقرير بذلك .

ووقع انفجار، صباح اليوم، بمنطقة الصناديلي بالقرب من تجمع لسيارات الأمن المركزي، أعلي كوبري الجيزة.

وسمع الأهالي، دوي أصوات انفجارين متلاحقين دون معرفة الأسباب، وانتقلت على الفور فرقة من خبراء المفرقعات إلى موقع الحادث، لمعرفة سبب الانفجار.

يذكر أن، عددًا من سيارات الأمن المركزي، تتجمع كل جمعة بالقرب من موقع الانفجار، تحسبًا لأي أعمال عنف، من جانب عناصر الإخوان خلال تظاهراتهم.

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