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“مميش” : قناة السويس تحقق رقم قياسي بعبور 54 سفينة بحمولات 4 مليون طن

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“مميش” : قناة السويس تحقق رقم قياسي بعبور 54 سفينة بحمولات 4 مليون طن “مميش” : قناة السويس تحقق رقم قياسي بعبور 54 سفينة بحمولات 4 مليون طن

الفريق مهاب مميش

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة، حققت اليوم الجمعة، رقما قياسيا في حمولات وأعداد السفن ، وذلك بعبور 54 سفينة بإجمالي حمولات 4 مليون طن وهو من الأرقام القياسية الإستثنائية في تاريخ القناة.

وأضاف أن هذا العبور يعتبر بارقة أمل في تحسن أوضاع الاقتصاد القومي المصري، مؤكداً  أن هذا الرقم القياسي يعد شهادة جدارة واستحقاق لهيئة قناة السويس وتأكيد عملي من المجتمع الملاحي الدولي على ثقته التامة في كفاءة إجراءات التأمين التي تقوم بها القوات المسلحة الباسلة براً وبحراً وجواً وكذلك قوات الأمن الداخلي التي تقوم بجهد كبير في حماية الجبهة الداخلية والمنشآت الحيوية لهيئة قناة السويس.

وفي ختام تصريحه أشاد الفريق مهاب مميش بجهود العاملين المخلصين في الهيئة وشركاتها الذين أثبتوا كفاءة منقطعة النظير على النجاح والعمل تحت أصعب الظروف لتظل راية وقناتها عالية خفاقة ولتبقى قناة السويس رافداً رئيسياً من روافد الدخل القومي المصري.

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