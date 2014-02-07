اكتشاف شارع باسم السيسى فى مدينة شمال شرق فنلندا

أثار الكشف عن وجود شارع يحمل اسم “السيسي”– Sissi Katu في مدينة كاياني- إحدى المدن الصغيرة شمال شرقي فنلندا دهشة الكثيرين من المراقبين المحليين والأجانب.

والمدينة هي عاصمة مقاطعة كاينو التاريخية القديمة شمال شرقي هلسنكي على مقربة من مقاطعة كاريليا الروسية شمال غربي روسيا الاتحادية.

وتقول المراجع التاريخية إن سكان كاينو الأصليين ينحدرون عن قومية تسمى “سامي”، وكانوا في معظمهم من صيادي الحيوانات والأسماك منذ القرن السابع عشر، ممن استوطنوا هذه البقاع رغبة في الاستفادة من تيسيرات حاكم فنلندا الذي أقر الكثير من الإعفاءات الضريبية لسكان المنطقة، بغية حشد القوى البشرية تحسبًا لأخطار الغزو الروسي من الشرق.

ومن اللافت أن “شارع السيسي” اليوم صار عنوانًا للكثير من المؤسسات المالية والتجارية في المدينة التي لا يتعدى تعدادها أكثر من مائة ألف نسمة.