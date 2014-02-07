حضّري "غراتان" الخضر الصحي والسريع

المقادير:

- 200 غرام من الجزر.

- 200 غرام من البروكولي.

- 500 غرام من الحليب.

50 غرام من الدقيق.

- 50 غرام من الزبدة.

- 40 غرام من جبن الموزاريللا.

- رشّة من الملح .

- رشّة من البهار الأبيض.

طريقة التحضير:

1-يسلق الجزر والبروكولي حتي ينضج

2-يغلي الحليب. تذوب الزبدة في كسرولة ثم يضاف الدقيق ويحرّك حتي تصبح عجينة لينة ومتماسكة .ومن ثم يضاف الحليب ،

وتحرك جيدا حتي تنعم ومن ثم يضاف الملح والفلفل .

3-توضع الخضار في وعاء خاص بالفرن ثم تغطي بالصلصة البيضاء المحضرة .تضاف جبنة الموزرلا ثم تخبز في فرن مدة 10 دقائق.

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