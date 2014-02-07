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حضّري "غراتان" الخضر الصحي والسريع

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حضّري "غراتان" الخضر الصحي والسريع حضّري "غراتان" الخضر الصحي والسريع

المقادير:
- 200 غرام من الجزر.
- 200 غرام من البروكولي.
- 500 غرام من الحليب.
50 غرام من الدقيق.
- 50 غرام من الزبدة.
- 40 غرام من جبن الموزاريللا.
- رشّة من الملح .
- رشّة من البهار الأبيض.

طريقة التحضير:
1-يسلق الجزر والبروكولي حتي ينضج
2-يغلي الحليب. تذوب الزبدة في كسرولة ثم يضاف الدقيق ويحرّك حتي تصبح عجينة لينة ومتماسكة .ومن ثم يضاف الحليب ،
وتحرك جيدا حتي تنعم ومن ثم يضاف الملح والفلفل .
3-توضع الخضار في وعاء خاص بالفرن ثم تغطي بالصلصة البيضاء المحضرة .تضاف جبنة الموزرلا ثم تخبز في فرن مدة 10 دقائق.

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