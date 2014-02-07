وزير الإسكان: الاستمرار فى تنفيذ مبانى خدمية بمناطق مشروع "ابنى بيتك"

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ المبانى الخدمية، بجميع المناطق بمشروع "ابنى بيتك"، والعمل على سرعة تشغيلها بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وقال الوزير، حسب بيان إعلامى اليوم، خلال تسليمه جوائز دورة رياضية، أقامها شباب المنطقة الثانية بـ"ابنى بيتك" بمدينة 6 أكتوبر - إن هناك 7 مدارس سيبدأ إنشاؤها بالمشروع، بخلاف المدارس المنشأة، وننسق مع وزارة الصحة لتشغيل الوحدات الصحية المنشأة تباعا، بالإضافة إلى أننا سنعمل على تخصيص عدد من الأراضى لوزارة الرياضة لإنشاء ملاعب رياضية.

وأضاف محلب، أننا لن ندع "ابنى بيتك" إلا بعد أن تكون هناك حياة متكاملة فى المشروع، وأتمنى أن تكون هذه المدن نواة لمجتمعات عمرانية متكاملة، وستكون مهمة الحفاظ عليها أمانة فى أيدى المستفيدين منها، داعيا الشباب المستفيدين الذين لم يسكنوا إلى زيارة المشروع ليروا بأنفسهم كيف دبت الحياة فى أركان المناطق المختلفة بالمشروع، وعليهم أن يسارعوا بالاستفادة من وحداتهم.

وخلال تسليم الجوائز للفريق الرياضى الفائز، قام المستفيدون بمشروع "ابنى بيتك"، وأعضاء جمعية "ابنى بيتك"، بحضور وزير الإسكان، بتكريم مسئولى جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومسئولى شركات المقاولات المنفذة للمرافق والمبانى الخدمية، وتكريم أول ساكن بالمشروع، وقدم الوزير الشكر لجميع من ساهم فى حل مشكلات هذا المشروع، وتخفيف معاناة المستفيدين به، الذين صبروا لسنوات، حتى تم حل مشكلاتهم، وخص بالشكر العامل المصرى، الذى يستطيع ويمكنه أن يفعل المستحيل من أجل هذا الوطن وأبنائه.

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