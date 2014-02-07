جُمانة بدّور:كيف تصمّمين مكتبة في المساحة المحدودة؟

ليس من الضروري تخصيص غرفة منفصلة لتصميم مكتبة، خصوصاً في ظلّ تقلّص مساحات البيوت الحديثة اليوم.ولم يعد يقتصر دور هذه الأخيرة على حفظ الكتب، بل تعدّاه إلى الناحية الجماليّة التي تضفيها على الديكور.

مهندسة الديكور جُمانة بدّور تقدم لك بعض الأفكار المبتكرة التي تساعدك في تصميم مكتبة، ضمن المساحات المحدودة:

- احرصي على أن تحتل المكتبة جزءً من غرفة المعيشة، حيث تتصدر الحائط الرئيس لتتوزع مفردات الجلسة حولها.

- انتبهي لأن يشكّل المكتب جزءً من المكتبة الموجودة في الغرفة، ما يختصر المساحة.

- ثبتي عدداً من الرفوف على الحائط فوق طاولة المكتب، لحفظ الكتب والتحف.

- ضعي التلفاز أو جهاز الكومبيوتر ضمن المكتبة أو على إحدى الرفوف.

- اختاري موقعها تحت السلّم الداخلي، خصوصاً إذا كان متواجداً بين الغرف.

- انتقيها بسيطةً اذا كان طراز الغرفة "مودرن"، فتكون عبارة عن طاولة منخفضة يوضع عليها التلفاز، ويعلوها رفّان، لتغلب ألوان الخشب الطبيعي عليها، كالزن والسنديان، ويمكن أن ترتدي الأبيض اللمّاع أيضاً.

- اجعليها تحمل لون خشب الجوز إذا كانت كلاسيكية الطابع، على أن تتعدّد الدرف على جوانبها المزينة بالحفر، كما تدخل اليها الانارة المخفية والمصابيح، فضلاً عن واجهة الزجاج التي تحتل قسماً من تصميمها.

- ثبتي المكتبة في الصالون، في حال لم تتوافر لديك غرفة معيشة، ويمكنك أن تضعي على احدى الرفوف في داخلها جهاز التلفاز، أو أن تخفيه بواسطة درفة خشب جرارة تغلق عند عدم استعماله.

- تجنّبي وضع المكتبة في المطبخ، بل يمكنك تثبيت عدداً من الرفوف في احدى الزوايا لحفط كتب الطهو، شرط ألا تحتلّ مساحة كبيرة.

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