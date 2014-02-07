أسهل قناع لتغذية البشرة الجافة

تعاني البشرة الجافة من عدة مشاكل بحكم جفافها، كالخشونة، لا سيما في فصل الشتاء وأيامه الباردة، حيث ينبغي لكلّ سيّدة أن تهتمّ بتغذية بشرتها حتى لا يتفاقم جفافها.

ولتغذية بشرتك الجافة شتاءً، إليك هذا القناع المغذّي، الذي يجمع ما بين 4 أنواع من مغذيات البشرة، وهي: البيض، والخميرة، والحليب، والعسل.

المكونات:

• نصف ملعقة من الخميرة.

• ملعقة من العسل.

• نصف ملعقة من خلّ التفاح.

• ملعقتان من صفار البيض.

• ملعقتان من كريم النهار.

الطريقة:

• اخلطي المكونات سوياً، ثمّ افردي مزيجها على بشرتك لمدّة نصف ساعة.

• اغسلي وجهك بالماء الدافئ، ثمّ ادهنيه بقطنة مبلّلة بالحليب.

جرّبي القناع، وأخبرينا بالنتائج التي حصلت عليها بشرتك بعده.

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