وزير الطيران: تطوير استراتيجية الشحن الجوى لتصل للمستويات العالمية

تفتتح فى شهر يونيو القادم قرية البضائع الجديدة بمطار القاهرة الدولى وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتطوير استراتيجية الشحن الجوى المصرية وزيادة حجم الشحن الجوى لقطاع الطيران المدنى بهدف تدعيم الاقتصاد القومى.. صرح بذلك المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، وقال إن وزارة الطيران المدنى حريصة على دعم نشاط الشحن الجوى ليصل إلى المستويات العالمية إذ إن نصيب مصر من حجم حركة الشحن الجوى تبلغ 266 ألف طن وهذا لا يتناسب مع موقع مصر الجغرافى المتميز باعتبارها بوابة أساسية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف فاضل أن مشروع إنشاء قرية البضائع الجديدة المخصص له 150 مليون جنيه يسهم فى مضاعفة حجم الشحن الجوى من الصادرات والواردات، وأن تصبح مصر مركزاً محوريا للشحن الجوى فى منطقة الشرق الأوسط ورفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة إلى 550 طنا خلال العام الحالى والى حوالى مليون طن بحلول عام 2020.

وقال إن المشروع يشهد قفزات تكنولوجية كبيرة تتم ميكنة جميع إجراءات الشحن الجوى وهو ما يسمى بالشحن الإلكترونى مما يزيد من كفاءة مطار القاهرة فى التعامل مع جميع أنواع الشاحنات ويبسط من إجراءات التعامل معها، وأوضح أن المشروع يقع على مساحة 150 ألف متر مربع بمحيط مطار القاهرة ويضم 3 مبانٍ رئيسية هى الصادر والوارد وخدمات الطرود السريعة ومساحات خاصة لتخزين المواد الخطرة والمواد المشعة والبضائع الثمينة وساحتين للانتظار واحدة لسيارات النقل تسع 36 سيارة والأخرى لسيارات العملاء والعاملين بالمدينة تسع 230 سيارة وشاشة إلكترونية لتنظيم وربط دخول السيارات لتسليم الشحنات بالمستودع بنظام المناولة الإلكترونى المستخدم فيما تصل السعة التخزينية لمستودعى الصادر والوارد إلى 330 طنا فى العام.

وأشار وزير الطيران إلى أن مبنى خدمات الطرود السريعة بقرية البضائع الجديدة تبلغ مساحته 5500 متر مربع والذى تم استغلاله بالكامل لشركة (DHL Express) والمخطط له أن يكون مركز توزيع لوجيستيا لخدمة منطقة شمال أفريقيا كمرحلة أولى ومنطقة وسط أفريقيا فى مرحلة لاحقة بحيث يتم استغلاله فى إعادة توزيع المنتجات القادمة من أوروبا وآسيا وأفريقيا.

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