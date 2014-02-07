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السفن الحربية الروسية تتسلح بأحدث صواريخ للدفاع الجوي «إم-تور»

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أعلن يوري بايكوف، المتحدث باسم شركة «ألماز-انتي» الروسية لصناعات الدفاع الجوي عن أن السفن الحربية الروسية يجري تجهيزها حاليا بمنظومات صواريخ «إم-تور»، وهي أحدث سلاح صاروخي للدفاع الجوي من صنع روسي.

وقال «بايكوف» في تصريحات صحفية خلال معرض الهند لأسلحة القوات البرية والبحرية، نقلتها وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية «إن منظومات (إم-تور) ستحل محل منظومات صواريخ (كينجال)، التي تحمي السفن العسكرية الروسية من الهجوم الجوي منذ عام 1989».

وأضاف أن العمل جار لتطوير أنظمة الدفاع الجوي وتعزيز قدراتها بما فيها أنظمة حماية السفن العسكرية من الهجوم الجوي، لافتا إلى أن منظومة «إم- تور» تتميز بقابليتها للتركيب على أي عربة سيارة أو مقطورة أو شبه المقطورة أو عربة السكك الحديدية أو سفينة وعلى سطح المباني العلوي.

وأشار إلى أن هذه المنظومة الصاروخية تستطيع اكتشاف 48 هدفا، وتدمير 4 أهداف جوية في آن واحد، وتغطي أكثر من 200 كيلومتر مربع.

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