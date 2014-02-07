40 حزبًا سياسيًا يتفق مع الحزب الحاكم بالسودان لتنفيذ مبادرة «البشير»

اتفق نحو 40 حزبًا سودانيًا مع حزب المؤتمر الوطني «الحاكم»، على آليات لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس، عمر البشير، للحوار حول القضايا الوطنية، وتضمن الاتفاق تحديد سقف زمني للحوار ينتهي بمؤتمر لكل القوى السياسية.

وقدمت الأحزاب السودانية، خلال لقاء مع نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، ومساعده إبراهيم غندور، وفقًا لصحيفة «الرأي العام» الصادرة بالخرطوم، الجمعة، مجموعة من المقترحات والآليات شملت تشكيل لجنة عليا من جميع الأحزاب.

وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني، مصطفى عثمان إسماعيل، إنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة أن يكون هناك ترتيب زمني لتنفيذ مبادرة الرئيس البشير ينتهي بملتقى جامع لكل القوى السياسية دون استثناء.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الأحزاب، عبود جابر، إن اللقاء هدف للخروج برؤية وتفاهمات تساعد على إنزال المرتكزات إلى أرض الواقع.