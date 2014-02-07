أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
الأخبار - رامي رضوان :معظم الصحف بعد إنطلاق القمة تتكلم عن دعم ترامب لـ الدولة المصرية -
الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم في واشنطن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله -
الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

40 حزبًا سياسيًا يتفق مع الحزب الحاكم بالسودان لتنفيذ مبادرة «البشير»

Google+ Print

اتفق نحو 40 حزبًا سودانيًا مع حزب المؤتمر الوطني «الحاكم»، على آليات لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس، عمر البشير، للحوار حول القضايا الوطنية، وتضمن الاتفاق تحديد سقف زمني للحوار ينتهي بمؤتمر لكل القوى السياسية.

وقدمت الأحزاب السودانية، خلال لقاء مع نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، ومساعده إبراهيم غندور، وفقًا لصحيفة «الرأي العام» الصادرة بالخرطوم، الجمعة، مجموعة من المقترحات والآليات شملت تشكيل لجنة عليا من جميع الأحزاب.

وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني، مصطفى عثمان إسماعيل، إنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة أن يكون هناك ترتيب زمني لتنفيذ مبادرة الرئيس البشير ينتهي بملتقى جامع لكل القوى السياسية دون استثناء.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الأحزاب، عبود جابر، إن اللقاء هدف للخروج برؤية وتفاهمات تساعد على إنزال المرتكزات إلى أرض الواقع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية