هجوم مسلح على مكتب انتخابي لحزب الحركة القومية بتركيا

أطلق مجهولون أعيرة نارية وألقوا عبوة مولوتوف على مكتب انتخابي لحزب الحركة القومية في حي «أوك ميداني»، وتمكنوا من الهرب.

وذكرت محطة «إن تي في» الإخبارية التركية، الجمعة، أن الهجوم أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمقر الانتخابي والمحال التجارية المجاورة له.

وقال رئيس فرع حزب الحركة القومية لحي «بي أوغلو»، مراد دوغان، في تصريحات للصحفيين إن مديرية أمن أسطنبول لم تتخذ التدابير الأمنية اللازمة بشأن المقار الانتخابية للأحزاب السياسية .

وأضاف «دوغان» أن المستشار الإعلامي لحزبه قتل على أيدي مجهولين منذ أيام في حي «آسن يوروت» ولم يلق القبض عليهم حتى الآن، مؤكدا أنه ينبغي على الحكومة أن تتخذ تدابير أمنية مشددة، وإلا فقد ينتشر التوتر السياسي في شوارع إسطنبول والمدن الأخرى بالبلاد.

وفي سياق متصل، تعرض مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية «يني شهير» التابعة لمحافظة دياربكر إلى هجوم بالأسلحة البيضاء من قبل صاحب أحد المحال التجارية في البلدة والمناهض لسياسة حكومة العدالة والتنمية أثناء تفقده أوضاع أصحاب المهن الحرة والحرفيين في البلدة.