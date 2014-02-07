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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عين حجلة الاحتجاجي بمنطقة غور الأردن

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اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مخيم عين حجلة الاحتجاجي الذي أقامه نشطاء فلسطينيون الأسبوع الماضي في منطقة غور الأردن قرب أريحا على أراضٍ تابعة لدير حجلة وقامت بإخلائه.

ونقلت إذاعة «صوت إسرائيل» عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن «المخيم أقيم بشكل غير قانوني».

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «معًا» أن القوات الإسرائيلية اعتقلت العشرات خلال قيامها بتفكيك المخيم.

وقال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن «جنود الاحتلال رموا بأحد الصحفيين من فوق أحد المنازل ومنعوا تليفزيون فلسطين من نقل الحقيقة وقطعوا بثه».

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تعدت على سكان القرية دون أي دافع رغم وجود أطفال بينهم مما خلف العديد من الإصابات.

وأكد القيادي الفلسطيني أنه رغم عدوان الاحتلال فإننا سنعود إلى عين حجلة وباب الشمس ولن يكسروا إرادتنا.

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