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الكورة مش مع عفيفي - أوركسترا ميدو تقود رباعية الزمالك في القناة

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الكورة مش مع عفيفي - أوركسترا ميدو تقود رباعية الزمالك في القناة الكورة مش مع عفيفي - أوركسترا ميدو تقود رباعية الزمالك في القناة

"الزمالك على موعد مع اكتساب ثنائي هجومي بحق وحقيقي، بقيادة أوركسترا ميدو"

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي تحلل أداء الزمالك في لقاء القناة والفوز الرباعي بأداء راقي وأشياء كثيرة أخرى.

يقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

هذا البرنامج زملكاوي بحت.. اشتهر بذالك مع رأي كاتبه أحمد عفيفي.. يقدمه الموقع كأحد خدمات الفيديو الناجحة المميزة، والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

وهذه الحلقة، تتناول فوز الزمالك 4-0 أمام القناة في الدوري الممتاز بعين مشجع من أبناء القلعة البيضاء، وبأسلوبه الساخر الذي يعد أحد الألوان المميزة لهذا البرنامج والذي يخرجه محمد مجدي.

لمشاهدة الحلقة:

أو اضغط على هذا الرابط..

لمتابعة عفيفي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة مخرج البرنامج محمد مجدي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة صفحة برنامج الكورة مش مع عفيفي على Facebook

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فيديو اليوم السابع