ما رأيك بأناقة نهاد نجمة "حب في مهب الريح"؟

لا تخشى النجمة التركية سيلين سويدر Selen Soyder التنويع في إطلالاتها. فهذه الشابة البالغة من العمر 28 عاماً، والتي اشتهرت بدور نهاد في المسلسل الدرامي الاجتماعي "حب في مهب الريح"، تفاجئنا بخيارات كلاسيكية، يعتقد الناظر إليها بأنها أكبر سناً مما هي عليه. وفي إطلالات أخرى، نجدها تتدلل أمام عدسات الكاميرات بأزياء شبابية هادئة، تعكس روحها المفعمة بالحياة. وهي في مختلف الإطلالات، تختار تصاميم تليق بها وبجسمها المتناسق. وعلى ما يبدو، فإن سيلين تتمتع بجرأة الاختيار، حيث نجدها ترتدي أزياء مكشوفة ولافتة، مع محافظتها على رصانة حضورها.

إليك بعض الصور التي تظهر ذوق سيلين سويدر في الموضة، فما هو تقييمك لها؟

ولمتابعة آخر أخبار الموضة زوروا أنستغرام سيدتي

سيعجبك أيضاً: