شفاه تتكلم بلغة الأناقة... Lips Story

عندما تتكلم الشفاه بلغة الأناقة... ترتسم بصماتها الحمراء على الأزياء والإكسسوارات في إطلالات شبابية ومرحة.

- محررة الموضة: Roberta Resta

- تصوير: Sandrine Dulermo and Michael Lobica.

- تصفيف شعر: Craig Marsdem.

- ماكياج: Marco Antonio بمستحضرات Lancôme.

الصورة رقم 1:

- ثوب بلوني الكريمي والأحمر تزينه الشفاه الحمراء على التنورة من Alice + Olivia متوفر على net-a-porter.com.

- حذاء ذو كعب مرتفع من Valentino.

- حقيبة متوسطة الحجم من Dolce & Gabbana.

- جوارب باللون الأسود من Tabio.

الصورة رقم 2:

- توب ذو أكمام قصيرة باللون الأسود من Ralph Lauren.

- شورت مطبع من Stella McCartney.

- حقيبة صغيرة من Sarah’s bag.

الصورة رقم 3:

- قميص باللون الأبيض من Tod’s.

- ثوب قطني الوردي والأحمر من Preen Line. متوفر على

net-a-porter.com.

- حقيبة صغيرة على شكل شفاه من Yazbuky.

الصورة رقم 4:

- قميص باالون الأبيض من Tod’s.

- ثوب تزينها طبعة الشفاه من Markus Lupfer متوفرة على net-a-porter.com.

- بنطلون مطبع من Gils av.@matchesfashion.com.

- صندل من Gucci.

- حقيبة على شكل شفاه من Lulu Guinness.

- مجموعة من الخواتم من MFP By Maria Francessa Pepe.

الصورة رقم 5:

- قميص باللون الأبيض من Paul Smith.

- تنورة مطبعة من Mary Kantratzon.

- سويتشرت مطبعة من MSGM متوفرة لدى matchesfashion.

- عقد من Caterina Zangrando.

- مجموعة خواتم من MFP by Maria Francesa Pepe.

الصورة رقم 6:

- قميص باللون الأبيض من Ralph Lauren.

- حقيبة على شكل شفاه حمراء من Lulu Guiness.

- اكسسوار للشعر من Craigmardem.co.uk.

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