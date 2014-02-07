شفاه تتكلم بلغة الأناقة... Lips Story

عندما تتكلم الشفاه بلغة الأناقة... ترتسم بصماتها الحمراء على الأزياء والإكسسوارات في إطلالات شبابية ومرحة.
- محررة الموضة: Roberta Resta
- تصوير: Sandrine Dulermo and Michael Lobica.
- تصفيف شعر: Craig Marsdem.
- ماكياج: Marco Antonio بمستحضرات Lancôme.
الصورة رقم 1:
- ثوب بلوني الكريمي والأحمر تزينه الشفاه الحمراء على التنورة من Alice + Olivia متوفر على net-a-porter.com.
- حذاء ذو كعب مرتفع من Valentino.
- حقيبة متوسطة الحجم من Dolce & Gabbana.
- جوارب باللون الأسود من Tabio.
الصورة رقم 2:
- توب ذو أكمام قصيرة باللون الأسود من Ralph Lauren.
- شورت مطبع من Stella McCartney.
- حقيبة صغيرة من Sarah’s bag.
الصورة رقم 3:
- قميص باللون الأبيض من Tod’s.
- ثوب قطني الوردي والأحمر من Preen Line. متوفر على
net-a-porter.com.
- حقيبة صغيرة على شكل شفاه من Yazbuky.
الصورة رقم 4:
- قميص باالون الأبيض من Tod’s.
- ثوب تزينها طبعة الشفاه من Markus Lupfer متوفرة على net-a-porter.com.
- بنطلون مطبع من Gils av.@matchesfashion.com.
- صندل من Gucci.
- حقيبة على شكل شفاه من Lulu Guinness.
- مجموعة من الخواتم من MFP By Maria Francessa Pepe.
الصورة رقم 5:
- قميص باللون الأبيض من Paul Smith.
- تنورة مطبعة من Mary Kantratzon.
- سويتشرت مطبعة من MSGM متوفرة لدى matchesfashion.
- عقد من Caterina Zangrando.
- مجموعة خواتم من MFP by Maria Francesa Pepe.
الصورة رقم 6:
- قميص باللون الأبيض من Ralph Lauren.
- حقيبة على شكل شفاه حمراء من Lulu Guiness.
- اكسسوار للشعر من Craigmardem.co.uk.
ولمتابعة آخر أخبار الموضة زوروا أنستغرام سيدتي
سيعجبك أيضاً: