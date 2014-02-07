Cameron Diaz تطلق مجموعتها الأولى من الأحذية

بعد تعيينها مديرة فنية لعلامة Pour La Victoire في الصيف الماضي، تستعد النجمة كاميرون دياز لإطلاق مجموعتها الجديدة من الأحذية لهذه العلامة، والمخصصة لموسم خريف 2014. وسوف تضم المجموعة عدداً من الأحذية التي ترتكز على عنصر البساطة، حيث تخلت دياز عن كل التفاصيل التي من شأنها أن تحدث صخباً في التصاميم. حتى ان عنصر البساطة طال لوحة الألوان التي استخدمتها كاميرون، إذ اتجهت الى أحذية أحادية اللون، بالبيج والأسود والرمادي... أما أسعار القطع في هذه المجموعة فتتراوح بين 250$ و500$. فهل ستكونين إحدى زبائن كاميرون دياز؟