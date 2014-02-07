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السيطرة علي حريق شب بمعرض للأجهزة الكهربائية بشبرا الخيمة

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السيطرة علي حريق شب بمعرض للأجهزة الكهربائية بشبرا الخيمة السيطرة علي حريق شب بمعرض للأجهزة الكهربائية بشبرا الخيمة

صورة ارشيفية – حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية منذ قليل ، من السيطرة على حريق شب فى معرض للأدوات ، والأجهزة الكهربائية بمنطقة قسم ثاني شبرا الخيمة، وذلك قبل امتداد النيران للمباني والمحلات المجاورة.

وكان اللواء محمود يسرى ، مدير أمن القليوبية ، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بمحل أدوات كهربائية بشبرا الخيمة، وانتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية ; حيث تبين من المعاينة  أن الحريق شب نتيجة ماس كهربائي، فيما أتت النيران على كمية من الأسلاك ، وبعض الأجهزة الكهربائية، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر بالأرواح.
> تم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها وتولت النيابة التحقيق.

أ ش أ

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