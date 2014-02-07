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اليوم.. وزير البترول يصل القاهرة قادماً من قبرص

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اليوم.. وزير البترول يصل القاهرة قادماً من قبرص اليوم.. وزير البترول يصل القاهرة قادماً من قبرص

يصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الجمعة، المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، قادمًا من قبرص عقب زيارة استغرقت يوما واحدا لبحث التعاون

كان الاتفاق الإطارى الذى تم توقيعه أواخر العام الماضى بين وقبرص، يتضمن تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأية اكتشافات لدى الطرفين على بعد 10 كيلو مترات للخط المنصف بين البلدين .

ويتضمن الاتفاق أيضا تنسيق وتبادل البيانات والمعلومات بالنسبة للحقول الممتدة بين البلدين، وهذا إجراء معمول به عالميا، ويتم تطبيقه فى مصر فى مناطق امتياز الشركات العالمية وتنظمه الهيئة العامة للبترول.
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