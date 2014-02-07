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مصدر أمني: تم زرع قنبلة أعلى كوبري الجيزة قبل تواجد الكمين فجر الجمعة

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قال مصدر أمني، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه «تم زرع قنبلة، فجر الجمعة، قبل تواجد الكمين على كوبري الجيزة».

وكان اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، قال إن قنبلتين انفجرا أعلى كوبري الجيزة، لاستهداف نقطة ارتكاز أمنية موجودة أعلى الكوبري، والتي يتواجد بها سيارتان للأمن المركزي، حيث تتولى تأمين مسجد الاستقامة وميدان الجيزة، الجمعة.

وأضاف «فاروق»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن رجال الحماية المدنية انتقلوا إلى موقع الحادث، بالإضافة لتوجه عدد من سيارات الإسعاف.

قال مصدر أمني إن 4 مجندين، تابعين للأمن المركزي، أصيبوا «إصابات خفيفة»، فيما أصيب ضابط بـ«إصابات خطيرة»، وتم نقلهم جميعًا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العجوزة.

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