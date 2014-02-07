إصابة 19 شخصًا سودانيًا جراء انفجار لغم بولاية النيل الأزرق

ألحق انفجار لغم أرضي بمنطقة «دوكان» بولاية النيل الأزرق السودانية، إصابات وسط 19 مواطنًا كانوا يستقلون عربة «نقل» في طريقهم لسوق المنطقة، وأفادت مصادر طبية أن الإصابات تتفاوت خطورتها، ويحتاج بعضها لبتر أطراف المصابين.

وقال المدير الطبي لمستشفي «الدمازين» بالولاية الدكتور محمد علي، لشبكة الشروق السودانية، مساء الخميس، إن انفجار اللغم الأرضي أدى لإصابات متفاوتة للمصابين، منها 6 إصابات بالغة الخطورة عبارة عن كسور مركبة.

وأضاف معظم المصابين من النساء والأطفال، ومنهم من يحتاج إلى عمليات كبيرة، خاصة ببتر الأطراف، ومنهم من أجريت له معالجة مبدئية بالمستشفى وحالتهم مستقرة.

وفي السياق، شكا مدير المركز القومي لمكافحة الألغام صلاح الباشا، من تناقص الدعم المالي لبرنامج مكافحة الألغام بالسودان.