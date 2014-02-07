«خارجية» إيران: واشنطن تسعى لفرض أجواء سلبية على المفاوضات مع طهران

قالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، في تصريحات، الخميس، إن «الولايات المتحدة تسعي إلي فرض أجواء سلبية جديدة علي المفاوضات وأن هذا الأمر سيتبعه رد فعل من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية» بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وأضافت أن السلطات الأمريکية بدلاً من أن تسعى لکسب ثقة الرأي العام الإيراني بعد فترة من العداء استمر عدة عقود، يبدو أنها مازالت تصر علي نظرتها غير الواقعية والوهمية إزاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي إشارة إلي بدء الجولة الجديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة قالت «الإدلاء بمثل هذه التصريحات سيعکر صفو الأجواء الإيجابية التي تسود بين إيران و مجموعة (5+1)» بحسب «إرنا».