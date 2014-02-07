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دراسة : الضحك هو أفضل دواء لعلاج الانفلونزا

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دراسة : الضحك هو أفضل دواء لعلاج الانفلونزا دراسة : الضحك هو أفضل دواء لعلاج الانفلونزا

الاستمتاع بضحكة وتقاسم نكتة تعد من أفضل الوسائل للتخلص من الانفلونزا ونوبات البرد.

فقد كشفت دراسة طبية النقاب عن أن ثلاثة أشخاص من بين كل أربعة قد يعتادون على الضحك الذى يعمل على تنشيطهم ، فى حين قال 29% أن العناق ممن يحبونهم قد عزز من روحهم المعنوية ، بينما أعرب 14% عن أن الموسيقى الهادئة التى لجأوا لسماعها ساهمت فى تقليل أعراض الانفلونزا ونزلات البرد .

وأوضح الباحثون أن السيدات كن أكثر مهارة فى تسخير قوة الضحك فى تخفيف أعراض نزلات البرد ، فى الوقت الذى أعترفت فيه 83% منهن على دوره فى تخفيف الاعراض بينهن بالمقارنة بنحو 70 % من الرجال وفقا للاستطلاع الذى أجراه الباحثون بجامعة “نيويورك ” الامريكية .

وأشار الدكتور “ديفيد لويس “أستاذ الطب النفسى إلى أن الضحك يمكن أن يصبح أداة لمساعدة الناس لتحسين حالاتهم النفسية والجسمانية ، مضيفا أننا أجرينا أبحاثنا على الاشخاص الذين يعانون من البرد وبعد 30 دقيقة من مشاهدة مقاطع كوميدية ، قال أكثر من 70% إنه حدث تحسن ملموس فى أعراض نزلات البرد والانفلونزا بالاضافة إلى الشعور بالنشاط .
> أ ش أ

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