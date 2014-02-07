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مسؤول روسي: واشنطن تسلح متمردي أوكرانيل وتمولهم بـ20 مليون دولار أسبوعيًا

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اتهم مسؤول روسي رفيع المستوى، الخميس، الولايات المتحدة بتسليح العناصر المتمردة في أوكرانيا.

وأضاف مستشار الرئيس الروسي لشؤون العلاقات مع أوكرانيا، سيرجي جليزيف، أن «واشنطن تقدم للمعارضة عشرين مليون دولار أسبوعيًا، وذلك طبقا لما أوردته الليلة «سي بي إس» الأمريكية».

وحذر «جليزيف» من أن «روسيا قد تتدخل من أجل إستعادة الأمن في جارتها أوكرانيا»، مطالبًا حكومة كييف بضرورة قمع «محاولة الانقلاب» هناك .

كانت الأزمة الراهنة في أوكرانيا قد تفجرت في شهر نوفمبر الماضي إثر تراجع الأوكرانية عن خطة للتقارب مع الاتحاد الأوربي واللجوء بدلا من ذلك إلى روسيا للحصول على مساعدات مالية منها.

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