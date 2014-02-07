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موقع أمريكي: «كلينتون» أقام علاقة مع عارضة أزياء في البيت الأبيض

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تورط الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، في فضيحة جنسية جديدة بعد أن تم الكشف عن بعض تفاصيل علاقة جمعته بعارضة الأزياء البريطانية، إليزابيث هيرلي، في عام 1998 داخل جدران البيت الأبيض.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن موقع «رادار أون لاين» الأمريكي تسجيلا صوتيا للممثل الهوليوودي توم سايزمور جاء فيه أن «كلينتون» طلب منه شخصيا رقم هاتف صديقته إليزابيث، وذلك على هامش لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي في حينه ومجموعة من نجوم فيلم «إنقاذ الجندي برايان» أثناء عرض خاص.

وأكد سيازمور أن بيل كلينتون أرسل طائرة خاصة إلى «ليز» لتقلتها إلى واشنطن، وأن العلاقة السرية استمرت بينهما طوال عام تقريبا.

من جانبها نفت إليزابيث هارلي صحة هذه الأنباء، إلا أن الموقع «رادار» نشر صورا تجمعها بسيد البيت الأبيض آنذاك.

وتأتي هذه الفضيحة في ظل استعداد هيلاري كلينتون، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق لترشيح نفسها في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2016.

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