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مباحث القاهرة تواصل حملاتها لإزالة الإشغالات من ميادين العاصمة

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مباحث القاهرة تواصل حملاتها لإزالة الإشغالات من ميادين العاصمة مباحث القاهرة تواصل حملاتها لإزالة الإشغالات من ميادين العاصمة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة انضباطية، بقيادة اللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لإزالة كافة الإشغالات والمخالفات التى من شأنها إعاقة الحركة المرورية.

وأسفرت جهود الحملة التى استهدفت رفع إشغالات الباعة الجائلين، والمقاهى والمحلات المخالفة، والأسواق العشوائية بمناطق ( الجديدة، القاهرة الجديدة أول، ,مدينة نصر شرق، حى غرب، باب الشعرية, الأزبكية, الحدائق, المقطم, الخليفة, مصر القديمة) عن تنفيذ (580) إزالة إدارية متنوعة، وإزالة (56) حالة إشغال طريق، وضبط (23) مخالفة تلوث بيئة.

وتم ضبط (26) قضية إدارة بدون ترخيص، و49 بائعا متجولا بدون ترخيص، و(4) قضايا مخالفة شروط ترخيص، و(4) محاضر شهادة صحية، وتنفيذ قرار غلق إدارى، وضبط (6) عربات يد وتروسيكلات، وإزالة (3) غرز شاى، و5 دراجات بخارية مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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مصر 365

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