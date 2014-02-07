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لاعبة التنس الروسية شارابوفا تنضم إلى شبكة إن بي سي الأمريكية

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لاعبة التنس الروسية شارابوفا تنضم إلى شبكة إن بي سي الأمريكية لاعبة التنس الروسية شارابوفا تنضم إلى شبكة إن بي سي الأمريكية

انضمت لاعبة التنس الشهيرة ماريا شارابوفا إلى طاقم مراسلي إن بي سي التلفزيونية الأمريكية وذلك لتغطية فاعليات دورة الالعاب الاوليمبية الشتوية في مدينة سوتشي الروسية التي تم افتتاحها امس الخميس.

وقالت شارابوفا البالغة من العمر 26 عاما إن عملها الجديد ليس سهلا مشيرة الى أنها أجرت العديد من المقابلات التلفزيونية كضيفة ولكن جاء الوقت لتقف في الجانب الاخر من الكاميرا كمذيعة.

يذكر أن شارابوفا ولدت في سيبريا ثم إنتقلت مع أسرتها الى مدينة سوتشي وعمرها عامان وبقيت هناك حتى انتقلت الى ولاية فلوريدا الامريكية عندما بلغت السادسة.

وقالت إنها تتذكر أيام طفولتها التي قضتها في سوتشي حيث تعلمت السباحة في البحر الاسود وتسلق الجبال والتزلج .

أ ش أ

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