عضو بـ«الوطني»: مؤسسات حكومية تستعين ببيوت خبرة أجنبية

قال علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي لـ"البيان": إن مؤسسات وهيئات حكومية تستعين ببيوت خبرة أجنبية لإعداد أبحاث تتعلق في المجتمع الاماراتي تكلفها مبالغ مادية كبيرة، مشيرا إلى أن بعض الأبحاث فيها أبعاد أمنية ووطنية ويفترض أن تجريها مؤسسات وطنية وأن تعطى الهيئة الوطنية للبحث العلمي أولوية في هذا الشأن.

وطالب النعيمي الهيئة الوطنية للبحث العلمي بأن تضع خطة تسويقية لتسويق الابحاث والدراسات والاستشارات التي تطلبها مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي تتعلق في مختلف المجالات في المجتمع الاماراتي، وأن تكون هذه الابحاث تحت مظلتها، معتبراًَ أنه الأجدر أن تضطلع الهيئة بهذا الدور وأن يقوم بتلك الابحاث كوادر وطنية كونهم الاقدر على فهم طبيعة وتركيبة المجتمع الامارات وعاداته وتقاليده وهويته الوطنية.

وأشار النعيمي إلى أن الجهات التي تطلب هذه الابحاث عادة ما تتحفظ عن إبراز المؤسسة التي تقوم بالبحث والمبلغ الذي تم دفعه لقاء إنجازه، لافتا إلى أن مداخلاته مع مسؤولين في الجهات الحكومية وبصفة رئيسية الوزارات والهيئات الاتحادية، أظهرت أن هذه الجهات تعتمد بشكل كبير على المؤسسات والمراكز البحثية الاجنبية، وهذا ما دفعه أن يسأل خلال مداخلته في الجلسة الاخيرة للمجلس الوطني حول مناقشة سياسة البحث العلمي في الدولة، عن مدى الاستعانة بكفاءات بحثية من داخل الدولة لأنهم أدرى بالمجتمع المحلي.

خبرات محلية

من جانبه قال الدكتور حسام سلطان العلماء رئيس الهيئة الوطنية للبحث العلمي: إن الهيئة لديها برنامج ضمن خطتها الاستراتيجية وتعمل بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات البحثية وتحاول الربط بين المؤسسات الاكاديمية وصناع القرار والمجتمع الصناعي، لافتا إلى أن الهيئة أطلقت مؤخرا النسخة التجريبية من قاعدة البيانات بشأن البحث العلمي وتضم أكثر من 5 آلاف باحث، أكثر من 50% منهم باحثون مواطنون.

وقال: إن أبواب الهيئة مفتوحة للجميع وترحب بأي استشارة بشأن الأبحاث والدراسات من أي جهة سواء على المستوى المؤسسي أو الفردي، مشيرا إلى أن الهيئة لديها شراكات مع الهيئات والمؤسسات الاكاديمية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية التي لديها باحثون مواطنون وعرب وأجانب وتعتبر بيوت خبرة ويفترض من مختلف الجهات في الدولة الاستعانة بهذه المؤسسات والمراكز المحلية التي تمتلك خبرة في الابحاث ولديها دراية وإلمام في مجالات البحث المتعددة العلمية والأدبية والتطبيقية والإنسانية.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تطوير البحث العلمي في الدولة في مختلف مجالات العلوم الطبية والشؤون الصحية والعلوم التطبيقية والعلوم الانسانية والاجتماعية، وأخذت على عاتقها مهمة تحديد أولويات البحث العلمي في الامارات في جميع مجالاته، مما يسهم في توجيه الجهود البحثية في جامعات الدولة ومؤسساتها بما يخدم استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الامارات 2021.

اهتمام

قال الدكتور حسام سلطان العلماء: إن توجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي للهيئة تصب في التواصل مع جميع الجهات البحثية سواء داخل أو خارج الامارات وتحفيز وتشجيع الباحثين من أعضاء الهيئات التدريسية والطلبة وتقديم التمويل لمشاريعهم البحثية.