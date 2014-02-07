بالفيديو.. عمرو دياب يشعل مهرجان “هلا فبراير”

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلًا غنائيًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمهرجان «هلا فبراير» الذي يقام في الكويت، وقدم عددًا من أغانيه منها: «الليلة، وقمرين، وتخيل، وشوقنا، ليلي نهاري، وخلينا لوحدينا».

كان سبقه الفنانتان جنات وإليسا اللتان قدمتا مجموعة مميزة من أغانيهما. وصعد عمرو المسرح في أولى ساعات اليوم الجمعة.

ويعتبر مهرجان “هلا فبراير” أهم مهرجان في الكويت، ويقام بشكل سنوى مستمر، خلال شهر فبراير بالكامل احتفالات وكرنفالات وحفلات غنائية يحييها نجوم الوطن العربي على مدى الشهر.

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