“النور”: لن ندعم مرشح للرئاسة إلا بعد تحديد موقفه من “الإخوان”

قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب «النور»، إن حزبه وضع شروطًا لدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من بينها أن يكون برنامجه «واقعيا وقابلا للتطبيق» وليس مجرد أمنيات خيالية، وأن يتضمن البرنامج خطوات عملية للخروج من الأزمة الحالية والتعامل مع «الإخوان»، وتقديم رؤية واضحة لمستقبل مصر الاقتصادي، وإيقاف التردي الذي تشهده البلاد حاليا، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

وجدد «عبد المعبود»، في حوار مع صحيفة «الراي» الكويتية، نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، تأكيد حزبه بعدم الدفاع بمرشح رئاسي في الانتخابات المقبلة، موضحًا أن «هذا كان رأي الحزب قبل ترشح الرئيس المعزول محمد مرسي».

وأشار إلى أن «النور» لن يعطي كلمة لمرشح بعينه إلا بعد غلق باب الترشح، وعرض كل مرشح لبرنامجه الانتخابي الواضح لتقييم هذه البرامج، وتابع: «حزب النور ينتهج العمل المؤسسي في اتخاذ قراراته ويدرس برامج المرشحين، ويتم اختيار المرشح الذي يعمل على إحداث نهضة حقيقية لمصر، ويكون لديه حل سياسي للأزمة الحالية مع القوى المتنازعة في البلاد».

وحول توقعاته لموقف جماعة «الإخوان» من الانتخابات الرئاسية، قال: «ربما يدعم «الإخوان» مرشحا بعينه من وراء الستار».