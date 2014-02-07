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سعد الهلالي: السيسي و«إبراهيم» ليسا أنبياء وخلصا الشعب من عبودية «الإخوان»

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قال سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، إن «الفيديو الذي ذكر له صحيح فيما يتعلق بالمشير عبدالفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعلى يقين به، ولكن تم تناوله بصورة خاطئة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف «الهلالي»، في تصريحات لبرنامج «360 درجة» على قناة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أنه لم يشبه السيسي و«إبراهيم» بالمعصومين سيدنا موسى وهارون خلال كلمته في احتفالات أعياد الشرطة.

وشدد «الهلالي» على أن الجيش والشرطة وقفوا بجانب إرادة الشعب المصري من استبداد وعبودية حكم «الإخوان» ودينهم الجديد، لافتًا إلى أن «ربنا بعث المشير عبد الفتاح السيسي واللواء محمد إبراهيم لإنقاذ الشعب المصري من عبودية حكم الإخوان ودينهم الجديد الذي حاولوا فرضه على الشعب المصري واتباعه».

كان «الهلالي» قال إن الله بعث المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، «رسولين» لحماية الدين.

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