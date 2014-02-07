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برهامي: “30 يونيو” أنقذت مصر من الحرب الأهلية

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برهامي: “30 يونيو” أنقذت مصر من الحرب الأهلية برهامي: “30 يونيو” أنقذت مصر من الحرب الأهلية

ياسر برهامي

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن ما زالت في «عنق الزجاجة» وتمر بـ«مرحلة خطيرة» لا بد أن تتجاوزها مصر، مشيرا إلى أن «أخطر التحديات على الساحة السياسية هو الصدام والعنف ونمو التوجهات التكفيرية، والتنظيمات التي تسمي نفسها الجهادية».

وأضاف «برهامي»، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن هناك «تجاوزات في ممارسات وزارة الداخلية على الأرض، قد تؤدي إلى تفاعل الشباب بطريقة خطرة، خصوصا أبناء التيار الإسلامي».

واعتبر «برهامي» أن احتمالات نشوب حرب أهلية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي «كان احتمالا راجحا جدا»، فضلًا عن «الانهيار الاقتصادي السريع الذي أوقفته الأحداث في 30 يونيو، من خلال مساندة الدول العربية ودعمها».

وبين أن المخاطر التي تعيشها مصر الآن نابعة من نمو أفكار «صدامية» مع المجتمع وتكفيرية وتنفذ العنف، وإن كانت موجودة بصورة أقل من حيث الحجم والعدد في سيناء، داعيًا للعمل على محاصرة هذا الفكر قبل أن يستشري، وتابع: «استمرار العنف في الشوارع ما زال يهدد الاستقرار السياسي ويحد من النمو الاقتصادي، بما قد يعود بنا إلى ما قبل الـ30 من يونيو والاقتراب من الهاوية».

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