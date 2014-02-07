وفاة الإعلامية سهير الإتربى رئيس التليفزيون الأسبق عن عمر يناهز 74 عاما

توفيت الإعلامية سهير الإتربى عن عمر يناهز ٧٤ عاما، بعد صراع لم يطل مع المرض، حيث نقلت إلى أحد المستشفيات صباح يوم الجمعة الماضى، بعد إصابتها بجلطة أدخلتها فى غيبوبة طوال أسبوع، حتى توفيت بعد منتصف ليل الخميس.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانها بعد صلاة عصر اليوم الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

وتعد سهير الإتربى من رائدات الإعلام المصرى، وأوائل المذيعات اللاتى صنعن مكانة كبيرة بالتليفزيون المصرى، حيث بدأت مشوارها الإعلامى مع بداياته حتى أصبحت تمثل مدرسة ونموذجا لأجيال متتالية من المذيعات.

تقلدت الإعلامية القديرة مناصب إدارة الشباب ثم خدمة المجتمع ثم رئيسا للقناة الثانية وبعدها رئيسا للفضائية المصرية، التى أسستها وشاركت فى تعريف المشاهدين فى الخارج بها كقناة فضائية مصرية ناجحة، ثم تولت رئاسة التليفزيون المصرى واعتبرت من أهم وأنجح رؤسائه وخرجت على سن المعاش وهى نائب لرئيس اتحاد الإراعة والتليفزيون.

لم تبخل الإتربى بعطائها يوما على التليفزيون المصرى حتى بعد خروجها على المعاش، حيث ظلت حتى آخر أيام حياتها تعمل من أجله، وكانت تعقد أسبوعيا اجتماعا للجنة التراث بداخل ماسبيرو، حتى الأسبوع الماضى، فى محاولة للانتهاء من مشروع مكتبة التراث التليفزيوني، التى تضم نوادر التليفزيون منذ نشأته، وكانت تحلم بافتتاحها قريبا بعد الانتهاء من المشروع الذى قاربت على إنهائه بتكليف من وزيرة الإعلام درية شرف الدين لها، للاستعانة بخبراتها التى لم تبخل بها حتى آخر لحظة فى حياتها.