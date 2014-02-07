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جمعية مكافحة السرطان بالتعاون ومدينة الملك فهد الطبية تقيمان اليوم العالمي للسرطان

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    أقامت الجمعية الخيرية لمكافحة السرطان بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية فعاليات اليوم العالمي للسرطان والذي وافق 4 فبراير 2014م ، حيث تم الافتتاح من قبل الدكتورة هدى العبدالكريم رئيس قسم طب أورام الكبار بمدينة الملك فهد الطبية وسط حضور كبير من مراجعي وزوار المدينة والمعرض، وبحضور إعلامي موسع للعديد من القنوات الفضائية والإذاعية، واشتملت الفعالية على عدة أركان شاركت بها مجموعة من الجمعيات والإدارات المختلفة حيث قامة بإدوار مختلفة كالتثقيف الصحي، والكشف المبكر ممثلاً بمركز عبد اللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية، وتقديم تجربة المرضى مع المرض ممثلا بمجموعة متعافي، وغير ذلك من الأجنحة التي ساهمة في جذب الزوار، بالإضافة إلى تواجد أستوديو التصوير الفوري كان عامل محفز لكل مرتادي المعرض.

يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم الخدمات الاجتماعية وخدمات الدعم النفسي وخدمات التوعية والوقاية، وهي أسبق المؤسسات السعودية انضماما للاتحاد الدولي لجمعيات السرطان، ورائدة برامج الكشف المبكر المجاني عن السرطان في الشرق الأوسط، ويمكنكم المساهمة في دعم الجمعية عن طريق إرسال رسالة SMS بالرمز (1) للرقم (5070)، للتبرع بمبلغ (12) ريال شهريا.

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