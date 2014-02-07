آل الشيخ يفتتح معرض حملة «النهر الجاري» بالحدود الشمالية

افتتح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مؤخراً، المعرض التوجيهي لحملة (النهر الجاري) بمدارس رياض الفكر بعرعر، وذلك ضمن فعاليات الحملة المقامة حالياً بمنطقة الحدود الشمالية، والتي تنظمها الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة، بحضور عدد من مسؤولي الرئاسة ومدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ عبدالرحمن المسعود، وقد اطلع الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على المعرض الذي يحوي عدداً من الأقسام التي تُعنى بفضل الصلاة وأهميتها، ويستهدف المعرض مختلف شرائح المجتمع وطلاب المدارس، للتأكيد على أهمية الصلاة بصفتها الشرعية كونها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. كما عبر عن سروره بما رأى في المعرض من تنظيم وحسن بناء، معرباً عن سروره بلقاء منسوبي المدرسة، راجياً الله العلي القدير أن يوفق القائمين عليها والعاملين فيها من معلمين ومساندين لتقديم العلم النافع للطلاب والحرص على ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. جاء ذلك ضمن برنامج زيارة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وجولته التفقدية لمراكز وهيئات منطقة الحدود الشمالية، وحضوره لحفل تدشين دورات (تفعيل دور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري) لمنسوبي الهيئة بالمنطقة، الذي دشنه صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية. الجدير بالذكر أن حملة النهر تم تدشينها في عدة مناطق في المملكة وسيتم تدشينها في بقية المناطق تباعاً بإذن الله.