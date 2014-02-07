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22.5 بالمائة من الأطفال يتعرضون للتحرش الجنسي بالمملكة

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22.5 بالمائة من الأطفال يتعرضون للتحرش الجنسي بالمملكة 22.5 بالمائة من الأطفال يتعرضون للتحرش الجنسي بالمملكة

    كشف المدير التنفيذي لمركز جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لتنمية الطفل الدكتور احمد البوعلي ان نسبة التحرش الجنسي بالاطفال في المملكة تبلغ 22,5%، حيث يتعرض طفل من كل اربعة اطفال للتحرش، مبينا، ان 90% من يتعرضون للتحرش الجنسي يكون الاعتداء من الاشخاص المعروفين للطفل وعائلته سواء كان احد افراد العائلة او اصدقاء العائلة الذين يكونون محل ثقة الطفل، مشيراً الى ان الاحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية تشير الى ان منطقة الرياض تحتل المرتبة الاولى فيما يتعلق بايذاء الاطفال في المملكة، بنسبة 47% وبعدها محافظة جدة 14% والثالثة الطائف 10% واخيرا الدمام 7%.

ولفت البوعلي خلال لقاء الثلاثاء الذي عقد بغرفة الشرقية أمس الأول أن الاحصاءات تشير الى ان 90% من حالات ايذاء الاطفال نتيجة عن سوء معاملة الام والاب المنفصلين، بالاضافة لذلك فان 94% من امهات الاطفال المتسولين لا يعملن و 88% من امهات الاطفال المتسولين اميات مقابل 9% يحملن الشهادة الابتدائية، لافتا الى ان 70% من الاطفال المتسولين اعترفوا "ان امتهان التسول بتشجيع الامهات"، مبينا ان 69% من الاطفال المتسولين في مدينة الرياض من السعوديين و 68% من الاطفال البائعين عند اشارات المرور الضويئة غير سعوديين و 56,6% من الاطفال المتسولين من الاناث، كما ان 70% من الايتام يتعرضون للايذاء النفسي.

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