ماجد بن محمد يكرم الفائزين في جوائز إيدك دبي

شهد سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون حفل إيدك دبي والذي أقيم بمناسبة مرور 18 عاماً على انطلاق مؤتمر ومعرض إيدك دبي في فندق جراند حياة بدبي، بحضور أكثر من 1500 شخصية عالمية بارزة في قطاع طب الأسنان من أكثر من 130 دولة. وقام سمو الشيخ ماجد بن محمد بتسليم جائزة أبرز شخصية في مجال تطوير طب الأسنان الى الدكتور جاك ديلنبرغ، عميد كلية أريزونا لطب الأسنان وصحة الفم وذلك تقديراً للانجازات الكبيرة التي قام بتقديمها الى قطاع طب الأسنان.

كما تسلم كل من أمير رميلي جائزة إيدك للشباب في مجال البحث العلمي، وطارق سيبور رحمان جائزة أفضل صورة إكلينيكية، وذهبت جائزة التميز في المعدات الطبية لشركة DENTSPLY، وجائزة إيدك لأفضل تصميم جناح لشركة SIRONA، وجائزة إيدك لأفضل أنشطة في المعرض لشركة COLGATE.

وتَسَلم سمو الشيخ ماجد بن محمد خلال الحفل لوحة تذكارية من الدكتور روبرت أدواب، المدير التنفيذي لمعرض نيويورك لطب الأسنان، لتهنئته على فوز دبي باستضافة أكسبو 2020، وقال الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان: ان الجائزة التي تم اطلاقها عام 2011 تمنح لأبرز شخصية في مجال طب الأسنان، وهي جائزة عالمية يتم منحها لأهم شخصية متخصصة في قطاع طب الأسنان ولعبت دوراً بارزاً في تطوير هذا القطاع . وتقدم المدني بوافر الشكر والتقدير لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لحضوره ورعايته لحفل ليلة إيدك دبي."