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تأكيد أهمية العصف الذهني لتطوير العمل في جامعة الشارقة

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تأكيد أهمية العصف الذهني لتطوير العمل في جامعة الشارقة تأكيد أهمية العصف الذهني لتطوير العمل في جامعة الشارقة

أكد الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع على أهمية تنظيم حلقات العصف الذهني للموظفين في كافة القطاعات، مما يساهم في تطوير الأفكار والتدريب على توليد الأفكار ومعالجة المشكلات، وبالتالي تطوير جودة العمل والمؤسسة والعاملين أنفسهم.

جاء ذلك خلال محاضرة تخللت جلسات العصف الذهني التي نظمت لموظفي المكتب ومكتب المنح والرعايات ومكتب رابطة الخريجين، وذلك في فندق سنترو الشارقة. وقال د. صلاح طاهر الحاج: إن نشاط العصــف الذهنـــي يوجه الى بعض الأشخاص الذين نستهــدف تدريبهم على استخدام أسلوب عصف الذهن أو توليد الأفكار لإزالة حواجز الخجل قبل بدء تنفيذ البرنامج المــعين، وبذلك فإن تعريف العصف الذهني يذهب الى أنه الوسيـــلة الأفضل لتوليد الأفـــكار الإبداعية كأسلوب يســتخدم من اجــل توليد أكبر كم مـــن الأفكار لمعالجـــة موضوع معين .

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