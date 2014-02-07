سلطان القاسمي يطلق مهرجان أضواء الشارقة

أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء أمس، فعاليات مهرجان أضواء الشارقة بدورته الرابعة، وذلك على مبنى بلدية مدينة الشارقة الجديد، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، ومحمد بن علي النومان رئيس هيئة الانماء التجاري والسياحي وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات ووجهاء الإمارة والسادة أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة وخالد جاسم المدفع مدير عام هيئة الانماء التجاري والسياحي ومديري المؤسسات والدوائر المحلية وجمع غفير من ممثلي وسائل الإعلام والجمهور الكرام.

ترحيب

ورحب محمد علي النومان رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بصاحب السمو حاكم الشارقة والحضور، وقال :" نرحب بكم اليوم، وإمارتنا الغالية تتباهى بعرسها الحضاري والإبداعي السنوي وهي تُطلق مهرجان أضواء الشارقة الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للعام الرابع على التوالي. عودتنا الشارقة أن ترتقي بفعالياتها ومهرجاناتها عاماً بعد عام، وتتميز في كل ما تبادر إليه، ثقافياً، وتراثياً، وفنياً، وإنسانياً على درب مسيرة التقدم والازدهار وفق استراتيجية واضحة المعالم والأهداف. هذه القيم التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة لتكون أساساً لانطلاق الإمارة في مسيرتها الميمونة نحو التقدم والازدهار."

عاصمة الثقافة

وأضاف النومان في كلمته: " وإذْ يحتفلُ مهرجان أضواء الشارقة بلقب الإمارة كعاصمةٍ للثقافة الإسلامية للعام 2014، فإنه يطلّ مع انطلاق فعالياته من هذا الصرح المعماري الرائع لبلدية الشارقة، لينسجم في قيمته مع لقب الإمارة الجديد، ويجسد من خلال عروضه في 12 موقعاً مميزاً بالمدينة والساحل الشرقي للإمارة، التمازج الفريد بين الذوق الرفيع الذي يتحلى به فن العمارة الإسلامية وبين تقنية الإضاءة الجمالية المبتكرة."

وأوضح رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي إن عرضنا الليلة سيُحوّل مبنى البلدية إلى أيقونةٍ فنيةٍ مذهلة يعرضُ على واجهاتِه تشكيلات ضوئية راقية ليتحوّل المبنى بتفاصيله العمرانية الدقيقة إلى أجمل القصور العربية بأبهى الزخارفِ الشرقيةِ الملوّنةِ والقصائدِ الشعريةِ التي تعكسُ جماليات الخط العربي العريق."

وأردف محمد علي النومان:" يجسد مهرجان أضواء الشارقة هذا المزيج المميز بين الهندسة المعمارية الاسلامية وتكنولوجيا الإضاءة الحديثة المبتكرة. وسيبرز المهرجان الهندسة المعمارية المميزة من خلال تقديم ظاهرة فنية مميزة وهي مزج فنون الإضاءة مع تكنولوجيا عرض الفيديو الذي سيحفز خيال سكان إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة."

ألوان شرق أوسطية

وشهد عرض الافتتاح تغطية واجهة المبنى الجديد لبلدية مدينة الشارقة بلوحة من الألوان الشرق أوسطية تعكس جمالية الخط العربي في العرض، الذي استمر لمدة عشر دقائق، وميزت صور الخيول والصقور زوايا وخطوط المبنى مبرزة تصميمه الفريد. كما تضمن الحفل عرض خاص عن الشارقة عاصمة الثقافة الاسلامية للعام 2014.

وفي ختام حفل الاطلاق قام محمد علي النومان رئيس هيئة الانماء التجاري والسياحي بالشارقة بإهداء صاحب السمو حاكم الشارقة هدية تذكارية وهي عبارة عن مجسم كبير لمسجد النور بالشارقة، مصنوع من السيراميك الملون بأشكال مبهرة.

كما التقى صاحب السمو حاكم الشارقة بجميع الفنانين الذين شاركوا بالرسومات في المهرجان وتبادل معهم الأحاديث الودية، وأعرب سموه على سعادته بهذا العرض المبهر.

يمثل مهرجان اضواء الشارقة واحداً من أبرز الأحداث الثقافية السنوية في إمارة الشارقة، حيث يسلّط الضوء على العمارة الإسلامية لمباني وصروح الإمارة ويُبرز الموروث الثقافي للإمارة، فيؤكد على مكانتها كوجهة سياحية وثقافية وفنية متميزة. وكانت دورة العام الماضي من مهرجان أضواء الشارقة قد استقطبت أكثر 200 ألف متفرج من الزوّار والعائلات وشهدت تغطية إعلامية عالمية.

مواقع

ستشمل مواقع مهرجان أضواء الشارقة لهذا العام إلى جانب مبنى بلدية مدينة الشارقة الجديد، ميدان الكويت، ميدان قصر الثقافة، واجهة المجاز المائية، مسجد المجاز، مسجد الملك فيصل، السوق المركزي، القصباء (الواجهات الداخلية)، دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، مسجد حمزة بن عبد المطلب في كلباء، مسجد عمر بن الخطاب في خورفكان، وجديد هذا العام إضافة موقع في مدينة دبا الحصن هو مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي. وتستمر العروض كل ليلة من الساعة السابعة والنصف مساء وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً خلال أيام الأسبوع وحتى منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع.

..ومبادرة الحفاظ على النمر العربي

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن إطلاق مبادرة «الحفاظ على النمر العربي في بيئات شبه الجزيرة العربية «.. موضحا أن هذه المبادرة تهدف إلى دعوة الباحثين والمهتمين والمنظمات العالمية لحماية النمر العربي في موائله الطبيعية القليلة التي لايزال موجودا فيها وإنقاذه من الحالة الحرجة التي وصل إليها تمهيدا لإعادة إطلاقه لاحقا في موائله الطبيعية في شبه الجزيرة العربية.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو حاكم الشارقة المشاركين في ورشة العمل الدولية الخامسة عشرة لصون التنوع الحيوي في بيئات شبه الجزيرة العربية.

وأكد سموه أن مركز الإكثار بمركز حيوانات شبه الجزيرة العربية التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية يتبنى ويقيم العديد من البرامج والأنشطة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع من أسر وعائلات أطفال وكبار طلبة المدارس والجامعات وجميع المشتغلين والمنشغلين بالبحوث والدراسات العلمية وقال سموه: «لا يقتصر عمل المركز على حماية الحيوانات والحفاظ عليها من الانقراض فحسب بل يتعدى ذلك ليعلم أفراد المجتمع ويزرع بداخلهم مسؤولية حماية الحيوانات والحفاظ على المنظومة البيئية ككل».

خطوات مهمة

وبإعلان سموه عن إطلاق هذه المبادرة تكون إمارة الشارقة قد خطت خطوات مهمة في تنفيذ برامج الإكثار والمحافظة على أشكال الحياة البرية في شبه الجزيرة العربية وخصوصا إكثار النمور العربية ونجحت الشارقة بشكل استثنائي وبفضل التوجيهات المباشرة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم الجهود الإقليمية والدولية في المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الحيوي.

فعلى مدى السنوات الماضية كان صاحب السمو حاكم الشارقة سباقا في إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى حماية الحياة الفطرية والتنوع الحيوي والتي توجت في السنوات الأخيرة بإنشاء المحميات الطبيعية والاهتمام بها لتكون ملجأ آمنا للحيوانات في بيئاتها الطبيعية إضافة إلى اهتمام سموه بتوفير الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لصون منظومة التنوع الحيوي وتوجيهاته السامية بإدراج المحميات الطبيعية ضمن الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم وصولاً إلى تنفيذ مشاريع السياحة البيئية في المحميات الطبيعية التي أطلقها سموه في الفترة الماضية.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قد تفضل فور وصوله لمركز الإكثار بتدشين الموقع الالكتروني الخاص بورشة العمل الدولية لصون التنوع الحيوي في بيئات شبه الجزيرة العربية وذلك بحضور هيا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية والمشاركين في ورشة العمل.