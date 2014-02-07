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سعود بن صقر يستقبل سفير سنغافورة

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سعود بن صقر يستقبل سفير سنغافورة سعود بن صقر يستقبل سفير سنغافورة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه أمس؛ أوميج سينغ بهاتيا سفير جمهورية سنغافورة، يرافقه شيونغ مينغ فونغ قنصل عام سنغافورة في دبي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

حضر اللقاء صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، وسالم علي عبدالله الشرهان مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وحمد أرحمه الشامسي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

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