حمدان بن محمد يطلق مبادرة حكومة دبي نحو 2021

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية أن القمة في دورتها الحالية نجحت في تأكيد حضورها العالمي عبر استقطاب نخبة متميزة من المسؤولين الحكوميين والخبراء وصناع القرار الإقليميين والدوليين للتحدث في جلساتها عبر أجندة تفاعلية غنية تطرح رؤية مستقبلية فريدة تستشرف آفاق الارتقاء بالخدمات الحكومية نحو العالمية.

وجاء ذلك بمناسبة إعلان القمة الحكومية التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري، تفاصيل أجندتها وقائمة المتحدثين الرسميين والتي تضم 60 متحدثاً من كبار الشخصيات العالمية، الذين يناقشون في جلسات غنية وشاملة الرؤى المستقبلية والسبل الكفيلة بالانتقال الناجح إلى حكومات المستقبل الذكية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية بما يسهم في إسعاد المتعاملين وتلبية تطلعات المجتمع.

وأوضح معالي محمد القرقاوي أن القمة في دورتها الحالية والتي تعد الأكبر من نوعها في العالم تجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، لمستقبل الخدمات الحكومية التي ترتبط بشكل رئيس باحتياجات المتعاملين الحالية والمستقبلية، وسبل الاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الذكية، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية والوصول من خلالها إلى إسعاد المواطنين وتلبية احتياجاتهم وصولاً إلى تحقيق «رؤية الإمارات 2021».

جلسات نوعية ومحاور حيوية

ويحفل جدول القمة الحكومية بسلسلة من الجلسات الرئيسية، حيث يطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في اليوم الأول للقمة مبادرة بعنوان: حكومة دبي نحو 2021، وفي جلسة رئيسية أخرى يطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان استراتيجية إمارة عجمان، وذلك في اليوم الثالث للقمة، أما سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فيتحدث في جلسة رئيسية بعنوان قيادة استثنائية وذلك في اليوم الأول للقمة، كما يتحدث في اليوم الثاني للقمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في جلسة بعنوان «الشراكة والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية».

وتنطلق فعاليات اليوم الأول من القمة بكلمة رئيسية يلقيها البروفيسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» الذي يخاطب العالم عبر منصة القمة الحكومية متحدثاً عن قضايا عالمية مهمة، ويلقي معالي وليام دانفرز، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كلمة رئيسية ثانية.

رؤى مستقبلية

وتستضيف القمة وفي جلسة تحمل عنوان «خدمات رائدة في مدن عالمية» عددا من عمداء كبريات المدن العالمية، وهم أكسيفير ترياس، عمدة مدينة برشلونة من إسبانيا، وايدوارد ليستر، نائب عمدة لندن من المملكة المتحدة، وجانسو كيم، نائب عمدة سيؤول من كوريا الجنوبية، والذين سيبحثون بشكل معمق سمات مدن المستقبل والحكومة الذكية، وعلاقة تقديم الخدمات الحكومية بالقدرة التنافسية والتنمية والتطوير.

ونظراً للأهمية الكبيرة للتعليم في الحفاظ على الريادة وإدامة النمو والازدهار، تستقطب القمة وفي جلسة بعنوان «مواكبة العصر المعرفي: خدمات التعليم المستقبلية» متحدثين من الرواد عالمياً في مجال تطوير أدوات وأساليب التعليم ليناقشوا أهم التوجهات العالمية في استخدام التكنولوجيا لتطوير التعليم، بالإضافة إلى تحديد أهم الفرص والتحديات التي تواجه التعلم الذكي ليتماشى مع متطلبات العصر الحديث، وتضم قائمة المتحدثين في هذه الجلسة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوليس بيتكالا، المدير العام لمجلس فنلندا الوطني للتعليم، وسلمان خان، مؤسس أكاديمية خان من الولايات المتحدة الأميركية، ويدير حوار الجلسة الخبير سليم إسماعيل، السفير الدولي والشريك المؤسس في جامعة سينجولارتي.

القطاع الصحي

وتولي القمة الحكومية أهمية كبيرة للقطاع الصحي باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي تمس حياة الناس وتؤثر في سعادة المجتمعات وإنتاجية الدول، حيث تناقش في جلسة بعنوان «توفير خدمات صحية فعالة: الجيل القادم من الخدمات الحكومية الصحية» آليات توفير خدمات صحية فعالة ودور التقدم التكنولوجي في توفير فرص الحصول والاستفادة من البيانات والمعلومات والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية لتوفير خدمات صحية أفضل، وسيتحدث في هذه الجلسة الدكتور الين واي- لون شيانج، رئيس مجموعة مستشفيات هونج كونج من الصين، والدكتورة كاثرين مور، مخترعة وعضو القطاع الطبي في جامعة سينجولارتي من الولايات المتحدة الأميركية.

وحول فرص تطوير الخدمات الاجتماعية تستضيف القمة في جلسة «فرص تطوير الخدمات الاجتماعية في العالم العربي» كلاً من معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية من المملكة العربية السعودية، والدكتورة فاطمة محمد البلوشي، وزير التنمية الاجتماعية من مملكة البحرين، وريم أبو حسان، وزيرة التنمية الأردنية من المملكة الهاشمية الأردنية، ليسلطوا الضوء على الميزات والموارد المتاحة لتحسين الخدمات والاستفادة من الطاقات الكامنة التي تمتلكها المنطقة، وتسليط الضوء على النماذج المبتكرة التي طورتها الحكومات العربية لتعزيز جودة الخدمات الاجتماعية وتسهيل الوصول إليها.

التنقل الذكي

وبحثاً عن الدور الرائد للتنقل الذكي في تحديد معالم مدن المستقبل، تخصص القمة جلسة خاصة بعنوان «مستقبل المواصلات: كيف سيحدد التنقل الذكي معالم مدن المستقبل؟» يتحدث فيها مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبراد تيمبلتون، عضو فريق مشروع سيارة جوجل الذكية من الولايات المتحدة الأميركية عن أحدث التوجهات والابتكارات في مجال البنية التحتية الذكية وأثرها على التنقل، وستطرح الجلسة تأثير التنقل الذكي على جودة الحياة وتقديم الخدمات والقدرة التنافسية والإنتاجية للمدن.

ويتحدث معالي خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة من دولة الإمارات العربية في جلسة «طموح لا حدود له».

ويناقش كل من ريتشارد برانسون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة فيرجن، وتيم كلارك، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، في جلسة «خدمات حكومية «درجة أولى»: ما الذي يمكن أن تتعلمه الحكومات من شركات الطيران» كيفية استفادة القطاع الحكومي من شركات الطيران للوصول إلى خدمات حكومية درجة أولى.

مجتمعات ذكية لمدن ذكية

اليوم الثاني للقمة الحكومية يشهد كذلك إلقاء كلمة رئيسية لفرانسس مود، وزير شؤون مجلس الوزراء من المملكة المتحدة، ويستعرض الخبير الدولي الدكتور ريتشارد فلوريدا البروفيسور بجامعة تورونتو وجامعة نيورك وكبير محرري مجلة أتلانتك في جلسة «المجتمعات الذكية لمدن ذكية» نظرته حول الابتكار ونهضة الشريحة المبتكرة من المجتمع.

ويتحدث إسكو أهو رئيس وزراء فنلندا السابق وعضو مركز كنيدي للحكومة في جامعة هارفرر عن تحقيق الكفاءة والإبداع في القطاع الحكومي، ليقدم دروساً مستفادة من تجربة فنلندا. كما يتحدث الدكتور بيتر داياماندس، رئيس جامعة سينجولارتي ومؤسس جائزة «أكس برايز» العالمية التي تساعد المجتمع العالمي على إيجاد الحلول المستدامة، عن رؤيته للعالم في العام 2050، والاتجاهات المستقبلية التي ستغير العالم.

ويلعب القطاع المصرفي دوراً مهماً في تحقيق الريادة في تقديم الخدمات بما يتميز به من كفاءة وفعالية، وتبحث القمة من خلال جلسة بعنوان «خدمات حكومية بمعايير مصرفية: ما الذي يمكن أن تتعلمه الحكومات من القطاع البنكي؟، وتستضيف علاء عريقات، الرئيس التنفيذي، لبنك أبوظبي التجاري من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجيري فلود، نائب الرئيس للمنتجات والتطوير، من شركة ماستركارد العالمية، ليتحدثا حول الأدوات الرئيسية والخطط المبتكرة في القطاع المصرفي لتصميم وتقديم تجارب مرتكزة على المتعاملين تضمن الكفاءة والفعالية مع إمكانية تنفيذ خطط مماثلة في القطاع الحكومي.

ويتحدث في الجلسة التي تعقد تحت عنوان «الابتكار في الخدمات الحكومية: الدروس المستفادة من تجربة أميركا اللاتينية» ويديرها معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، روبيرتو جالاردو نونيز، وزير التخطيط والسياسة الاقتصادية من كوستا ريكا، ورامون فينتورا كاميجو، وزير الإدارة العامة من جمهورية الدومينيكان، والفارو راميريز-ألوجاس، الباحث في مركز البحوث في الادارة الحكومية والسياسة العامة بمعهد البحوث والأستاذ في جامعة تشيلي من تشيلي، عن أهم الدروس المستفادة من تجربة أميركا اللاتينية في الإدارة الحكومية.

وسعياً من القمة الحكومية لتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة في القطاع الفندقي يستعرض في جلسة «خدمات حكومية مرحابة: ما الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في القطاع الفندقي» كل من جيرالد لوليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا، وديليب راجاكارير، الرئيس التنفيذي للضيافة لمجموعة أنانتارا من تايلاند، سر نجاح الفنادق في إيجاد ثقافة الخدمة المرتكزة على المتعاملين وكيفية تطوير الخدمات الحكومية لتصبح مرحابة كالفنادق.

وتحت عنوان «الشراكة مع القطاع الخاص: الفرص والتطلعات لتطوير الخدمات الحكومية»، تتضمن أجندة القمة جلسة يشارك بها كل من حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي وإبراهيم المعيقل، رئيس صندوق تنمية الموارد البشرية من المملكة العربية السعودية، وفادي غندور، نائب رئيس شركة أرامكس ، حيث يناقشون سر نجاح تجارب الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في العالم العربي لتقديم خدمات حكومية متميزة، كما ترسم الجلسة إطاراً فعالاً لإدارة وتفعيل هذه الشراكات في المستقبل من منظور استراتيجي.

كرة القدم

وفي جلسة فريدة من نوعها، تحمل عنوان «روح المنافسة وتحقيق النتائج: ما الذي يمكن أن تتعلمه الحكومات من عالم كرة القدم؟»، تستضيف القمة وفي جلسة خاصة فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم والرئيس السابق لنادي برشلونة لكرة القدم، ليطرح منظوره لقيادة فريق مانشستر سيتي لكرة القدم والدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها على القطاع الحكومي في إدارة فرق العمل لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتؤكد القمة على دور التكنولوجيا في جودة تقديم الخدمات لتدرج ضمن أجندتها جلسة بعنوان «خدمات المستقبل: دور التكنولوجيا في تحسين تجربة المتعاملين» ويتحدث فيها جو ماكري، نائب الرئيس لشؤون القطاع العام، قطاع أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في شركة مايكروسوفت، وبيتر بارون، رئيس الاتصالات والعلاقات العامة في أوروبا والشرق الاوسط من شركة جوجل، ومحمد أمين نائب أول للرئيس والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة إي إم سي.

وفي مجال إسعاد المتعاملين يتحدث في جلسة «سر إسعاد المتعاملين» لوو كاربون، مؤسس شركة إنجينيرينغ إكسبيرينس من الولايات المتحدة الأميركية عن سبل إشراك المتعاملين لتحسين تجربة المتعامل والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستوى إسعاد المتعاملين.

السعادة

فعاليات اليوم الثالث للقمة تبدأ بجلسة خاصة مع عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بعنوان «نحو عالم أكثر ذكاء»، وحول دور «السعادة في قياس نجاح الحكومات» يتحدث الدكتور جيفري ساكس، رئيس مركز الأرض بجامعة كولومبيا من الولايات المتحدة الأميركية عن تجارب الدول في وضع السياسات الرامية إلى إسعاد المواطنين.

وتستعرض القمة ومن خلال جلسة «الحكومة الذكية: خدمات حكومية في متناول اليد» التي يتحدث فيها محمد ناصر الغانم مدير عام، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وراشد بن لاحج المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات من الإمارات العربية المتحدة، والدكتور جيونجوان يون، نائب رئيس، هيئة المعلومات الوطنية من كوريا الجنوبية، وفينسينت وونغ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أي دي إيه الدولية من سنغافورة، أهم الدروس المستفادة من حكومات عالمية في مسيرتها للتحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية.

3500 مشارك

تشهد الدورة الثانيــة للقمة الحكومية التي تعد الأكبر من نوعها في العالـــم، مشاركــة ما يـــزيد عـن 3500 شخصيـــة من قيــادات القطـــاع الحكومي والخــاص مــن عــــدد كــبير من دول العالم بالإضافة لمجموعــــة مـن المنظمات الدولية الرئيسيـــة،