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اشتباكات فيس بوكية بين المغاربة والتوانسة على المشتركة نادية خالص "ذو فويس"

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اشتباكات فيس بوكية بين المغاربة والتوانسة على المشتركة نادية خالص "ذو فويس" اشتباكات فيس بوكية بين المغاربة والتوانسة على المشتركة نادية خالص "ذو فويس"

اندلعت مشادات كلامية عنيفة على صفحة برنامج "ذا فويس"، على موقع "فيس بوك"، بين عددٍ من التوانسة وعددٍ آخر من المغاربة حول هوية المشاركة نادية خالص، إذ نسبها كلّ طرف إليه.

لكن نادية خرجت لفضّ هذا الاشتباك، عبر تعليق توضيحيّ أدرجته على صفحتها الشخصية، جاء فيه: "أنا مغربية، وأعتز بجنسيتي، وأتشبّث بأصولي، كما أنني في نفس الوقت أحبّ تونس البلد الذي احتضنني وعشت فيه منذ صغري" .

و أضافت نادية: "انتقلت برفقة عائلتي إلى تونس في سنّ الخامسة، وبدأت مشواري الدراسي هناك، ممّا جعل بعض الجمهور التونسي ينسب نجاحي إلى نشأتي بالبلد".

وتُعدّ نادية من المواهب اللافتة التي اهتمّ بها الجمهور خلال إطلالتها في برنامج "ذا فويس"، كما ترتقب إطلالتها في المواجهة القادمة في برنامج "ذا فويس"، يوم السبت المقبل، ضمن فريق النجم العراقي كاظم الساهر.

 

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