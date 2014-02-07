القبض على اثنين تورطا في إطلاق النار على رجال الأمن ببلدة تاروت

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه، وبالإشارة للبيان المعلن بتاريخ 27 / 3 / 1435ه عن القبض على مواطنيّن بعد توفر الأدلة على تورطهما بالاشتراك مع المطلوبين للجهات الأمنية، المعلن عنهم بتاريخ 8 / 2 / 1433ه، بارتكاب جرائم إطلاق نار على رجال الأمن ومركباتهم ومواقع تنفيذ مهامهم ببلدة العوامية وكذلك إطلاق النار على سجن محافظة القطيف، فقد تم بتوفيق الله تعالى القبض على كل من المواطنيّن جاسم علي محمد القديحي، ومهدي محمد حسن الصايغ وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهما في المشاركة في جرائم إطلاق النار التي تستهدف رجال الأمن ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، وضبط في حوزتهما سلاحين رشاش (كلاشنكوف) ومسدس وبدلة عسكرية. وقال المتحدث الأمني "إنه ستتم إحالة المقبوض عليهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معهما تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء الشرعي"، مهيباً بكل من تتوفر لديه معلومات تؤدي إلى القبض على المطلوبين للجهات الأمنية للمبادرة إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية أو من خلال الاتصال بالرقم الهاتفي (990). كما جدد المتحدث الأمني دعوة وزارة الداخلية لكافة المطلوبين للجهات الأمنية للمبادرة إلى تسليم أنفسهم، محذراً كل من يؤي أياً من المطلوبين أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساعدة بأنه سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك.