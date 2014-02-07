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الأطباء: حسام عيسى وعد بإعادة النظر فى قرار "الدكتوراه المهنية"

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الأطباء: حسام عيسى وعد بإعادة النظر فى قرار "الدكتوراه المهنية" الأطباء: حسام عيسى وعد بإعادة النظر فى قرار "الدكتوراه المهنية"

قالت نقابة الأطباء إن وفداً من المجلس التقى وزير التعليم العالى، أمس الخميس، لرفض قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر مؤخرا بشأن إصدار شهادة الدكتوراه المهنية لخريجى العلاج الطبيعى، الذى يتعارض مع الأسس العلمية والمهنية المنظمة.

وأكدت النقابة فى بيان لها أن وزير التعليم العالى تفهم الأمر وأوصى بعمل دراسة تفصيلية حول ملف الأطباء والعلاج الطبيعى لدراسته .

وناقش الاجتماع ملف أزمة الدراسات العليا للأطباء وما يترتب عليها من مشاكل وأعباء على شباب الأطباء، خاصة لما تمثله الدراسات العليا للأطباء أهمية قصوى تتعلق بشروط رخصة العمل وليست مجرد دراسات علمية ثانوية .

وطالب وفد النقابة بزيادة إعداد فرص التسجيل بكليات الطب المختلفة وإعلان القواعد الحاكمة للقبول وحاجات الأقسام المختلفة ودراسة إمكانية زيادتها وتقديم مقترح تفصيلى حول ذلك الملف، كما استعرض الاجتماع ملف تحصيل الدمغة الطبية من المستشفيات الجامعية وتقديم مقترحات محددة لتحسين آلية التحصيل وتطويرها وقد تفهم معالى الوزير ووعد بدراسة المقترحات.

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مصر 365