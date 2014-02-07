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الإسماعيلي: نرفض التفكير في ضم فتح لله

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الإسماعيلي: نرفض التفكير في ضم فتح لله الإسماعيلي: نرفض التفكير في ضم فتح لله

نفى محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي ما تردد عن تفكيره في التعاقد مع محمود فتح الله مدافع الزمالك.

وتابع في تصريحات لـFilGoal.com "نحترم قدرات وموهبة المدافع، ولكن نحن نهدف إلى النزول بسن اللاعبين".

وأضاف "الهدف هو بناء فريق جديد للدراويش".

وكانت تقارير صحفيه قد نشرت أن الإسماعيلي يستهدف التعاقد مع مدافع الزمالك الذى ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي مع الفريق الأبيض.

وزاد التكهنات أن فتح الله ابتعد عن حسابات المدير الفني الجديد للزمالك احمد حسام "ميدو".

فتح الله شارك أساسيا أمام المنيا، ثم خرج من القائمة تماما ضد بتروجيت، وأخيرا جلس على مقاعد البدلاء في لقاء القناة.

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