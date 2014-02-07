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مدرب أرجنتيني: ميسي فقد شغفه وجنونه بكرة القدم

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مدرب أرجنتيني: ميسي فقد شغفه وجنونه بكرة القدم مدرب أرجنتيني: ميسي فقد شغفه وجنونه بكرة القدم

مدريد، (إفي): اعتبر الأرجنتيني أنخل كابا، الذي عمل مدربا مساعدا في قطبي فرق إسبانيا برشلونة وريال مدريد، أن مواطنه ليونيل ميسي "فقد شغفه وجنونه بكرة القدم".

وأوضح كابا في تصريحات صحفية "كرة القدم تحتاج شغفا لا منتهي، ميسي كان يملك هذا الشغف قديما، هذه شيم اللاعبين الكبار مثل مارادونا، كل لاعبي الطراز الأول مثل تشافي وإنييستا يجب ألا يفقدوا هذا الشغف، تلزمهم طاقة وحب مطلق للعبة".

وسبق لباكا أن عاون سيزار لويس مينوتي في تدريب البرسا، كما عاون خورخي فالدانو في تدريب الريال.

وعن رأيه في أداء ميسي امام ريال سوسييداد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك الليلة الماضية، التي انتهت بفوز برشلونة بملعبه 2-0 ، قال "لم أشاهده في أفضل حالاته، لكن امام فالنسيا لم أفهم كيف لعب بكل هذا الاحباط؟، لو شاهدنا مباراة له منذ 3 أو 4 اعوام سنرى كيف كان يلعب بجنون، لا أعرف لماذا انتهى هذا الشغف".

وتابع حديثه "ربما يكون فقد عشقه للعب بسبب كثرة إصاباته مؤخرا، أراه يؤدي في الملعب بشكل باهت، لا أحب وصف اللاعب بالمحترف، أحب أن يكون هاويا، لأن الهاوي يتنفس كرة القدم ولا يعيش بدونها".

وأضاف "حين يفقد اللاعب شغفه باللعبة يمكن ملاحظة ذلك في الملعب، ميسي كان شعلة يتحرك في الاطراف، يسارا ويمينا، ويخترق من العمق ويراوغ واحد واثنين، لديه موهبة رائعة، إنه مدهش، لكن أشعر أن الملل أصابه بعد 15 سنة لعب".

وأوضح كابا أن "فكرة التزام ميسي بفريق واحد مثل برشلونة طوال عمره قد يفقده النهم للعب، بجانب طريقة اللعب المحفوظة، قديما كنت تستمتع بـ90 دقيقة في أي مباراة للبرسا ولا يمكنك تفويت لحظة واحدة، الآن أسلوب البرسا معتمدا على تبادل الكرات بشكل مفرط، دون حماسة في الملعب".

وأكمل "يمكنني تفهم ذلك واعتبره أمرا منطقي، من الصعب الاحتفاظ بنفس وتيرة الحماس لوقت طويل، لكن يتوجب على برشلونة تعديل أسلوب لعبه، ويطعمه بالحماس والجنون".

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