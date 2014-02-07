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الجار الله: “عليا الطلاق بالثلاثة” السيسى سيترشح للرئاسة

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الجار الله: “عليا الطلاق بالثلاثة” السيسى سيترشح للرئاسة الجار الله: “عليا الطلاق بالثلاثة” السيسى سيترشح للرئاسة

أكد أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن السيسى سيترشح للرئاسة، قائلا: “عليا الطلاق بالثلاثة السيسى سيرشح نفسه فى الانتخابات الرئاسية القادمة”، مشيرًا إلى أن الحوار الذى أجراه معه يتضمن تفاصيل كثيرة، لم ينشر الكثير منها، ويتركه للزمن والتاريخ فيما بعد.

وأضاف الجار الله، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج “الحدث المصرى” المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن حواره الصحفى مع السيسى كان محل اهتمام العالم العربى كله، وأنه لا فارق بين ما اعتبره المتحدث العسكرى اجتهادات صحفية وما نشرته الجريدة إذا كانت النتيجة واحدة فى الحالتين، وهى ترشح السيسى للرئاسة، قائلا: “مالفرق بين الاجتهاد والتصريح إذا كان سيؤدى لنفس النتيجة وهى ترشيح نفسه”.

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