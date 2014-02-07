تدشين أول نادي تصوير فوتوغرافي في المنوفية‎

دشن عدد من شباب محافظة المنوفية أول نادى تصوير فوتوغرافى فى المحافظة تحت مسمى ” فوتومينا ” لتدريب شباب المحافظة على إحتراف مهنة التصوير وتقديم خدمة للمجتمع ككل وليس للمصورين فقط وذلك من خلال تصوير اهالى المحافظة فى الاماكن العامة والحدائق والمتنزهات خلال حملة أطلقوها تحت عنوان ” حاجة حلوة ” .

وأكد ابراهيم طريح رئيس مجلس ادارة النادي أن فكرة تكوين النادى جاءت نتيجة لشغف العديد من الشباب بالتصوير ولديهم الموهبة ولا يعرفون استغلالها او تنميتها فجميع الشباب اتجهوا للتصوير من خلال امتلاكهم لهواتف محمولة وهو ما افسد الكثير من جماليات وحرفية الصورة ولكن المصور لابد أن يكون فاهم للفن الذى يقدمه ومتمكن من ادواته ويحترم رسالته .

> وأشار محمود السيسي مسئول التخطيط بالنادي إلى ان هدف النادي هي تحدي لحالة الاسفاف التى يعاني منها المجتمع المصري في الوقت الحالي ومحاوله لتغيير الواقع التى نعيش فيه من خلال ” صورة حلوة ” .

وأضاف عدي حاتم مسئول العلاقات العامة بالنادي أن نادى فوتومينا يهتم بالشباب بعيدا عن اتجاهاتهم وعن الاختلافات التى تشغل المجتمع المصرى الان فالشباب المؤسسين لنادي فوتومنيا اجتمعوا حول هدف واحد دون التطرق للخلافات الأيدولوجية التي بينهم .

وأضاف محمد الشقنقيرى ” أحد مؤسسين النادى ” أن فكرة تاسيس ” فوتومينا ” تختلف عن جميع نوادى الفوتوغرافية المعتادة هدفه خدمة المجتمع ككل وليس لشريحة المصورين فقط و ذلك من خلال انشطة النادى المختلفة .