بعد فضيحة مونيكا.. كلينتون أقام علاقة جنسية مع عارضة أزياء في البيت الأبيض

عاد اسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى الظهور مرة أخري كبطل لفضيحة جنسية جديدة، وذلك بعد الكشف عن بعض تفاصيل علاقة جمعته بعارضة الأزياء البريطانية إليزابيث هيرلي في عام 1998 داخل جدران البيت الأبيض.

فقد نشر موقع “رادار أون لاين” الأمريكي، حسب ما ذكرت روسيا اليوم ، عن تسجيل صوتي للممثل الهوليوودي توم سايزمور جاء فيه أن كلينتون طلب منه شخصيا رقم هاتف صديقته إليزابيث، وذلك على هامش لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي في حينه ومجموعة من نجوم فيلم “إنقاذ الجندي برايان” أثناء عرض خاص. وأشار النجم إلى أن كلينتون “رئيس الولايات المتحدة ويجب أن أطيعه”.

ويؤكد الممثل سيازمور أن بيل كلينتون أرسل طائرة خاصة إلى “ليز” لتقلها إلى واشنطن، وأن العلاقة السرية استمرت بينهما طوال عام تقريبا.

من جانبها نفت إليزابيث هارلي صحة هذه الأنباء، لكن مواقع أمريكية نشرت صورا تجمعها بسيد البيت الأبيض آنذاك.

الجدير بالذكر أن هذه الفضيحة تأتي في ظل استعداد هيلاري كلينتون، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق لترشيح نفسها في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2016.

واعتبر عدد من المحللين أنه من شأن مثل هذا الخبر أن يؤثر سلبا على حظوظ كلنتون بالفوز.

حول هذا الأمر يرى كثيرون أن المعسكر المضاد سوف يستغل هذه الفضيحة للإشارة إلى أن هيلاري كلينتون التي فضلت إدارة شئون بيتها ووقعت فريسة سهلة لخديعة، ستكون عاجزة عن إدارة شئون دولة، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فها فضحة جنسية لبيل كلينتون، وذلك لعلاقته بمونيكا ليوينسكي التي كانت إحدى متدربات البيت الأبيض.