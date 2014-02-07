«صالحي»: إيران مستعدة لإدخال تعديلات على عمل مفاعل «أراك»

أعلن مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده مستعدة لإدخال تعديلات على عمل مفاعل «أراك» النووي، لطمأنة الدول الغربية بشأن برنامجها النووي.

وأكد «صالحي» في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»، أن المخاوف الغربية بشأن مفاعل «أراك»، بمثابة «نار مصطنعة» تهدف إلى توجيه ضغط سياسي على إيران، مضيفا في الوقت ذاته أن طهران يمكن أن تقوم ببعض التغييرات، كإنتاج نسبة أقل من «البلوتونيوم» لتهدئة المخاوف في هذا الشأن.

وتخشى القوى الغربية، التي تعد للجولة الثانية من المفاوضات مع إيران، أن ينتج مفاعل «اراك» كميات من «البلوتونيوم» يمكن استخدامها في صنع سلاح نووي.