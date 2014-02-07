تقرر إسرائيلي: سقوط «الإخوان» في مصر له تأثير عابر للحدود وتل أبيب مستفيدة منه

قال تقرير استراتيجي إسرائيلي، إن «الضربة التي تلقتها جماعة الإخوان المسلمين في مصر من شأنها أن يكون لها تأثير أيضًا عبر الحدود»، وأضاف التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي، لسنة 2013- 2014 أن السرعة التي سقط بها حكم الإخوان تمنح الأمل للأطراف التي تحارب «التنظيمات الجهادية» في العالم العربي، وأكد التقرير الصادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن ما وصفه بـ«الانقلاب في مصر» «لم يأت بمؤيدي إسرائيل إلى السلطة، لكنه أيضًا أبعد عن الحكم أولئك الذين تحفظوا على العلاقات معها لأسباب أيديولوجية»، وحذر من اتخاذ التقارب المصري- الروسي بعدًا أقوى، اذا لم تقم الإدارة الأمريكية بمعالجة الشرخ الذي حدث في علاقتها بمصر.

وقال التقرير: «الضربة التي تلقتها الإخوان المسلمين من شأنها أن يكون لها تأثير أيضًا عبر حدود مصر، الجماعة تُعد الحركة الأم للمنظمات الإسلامية في العالم العربي، وفشلها وسقوطها في دولة رئيسية كمصر من شأنه أن يؤثر أيضًا على المنظمات الإسلامية في دول عربية أخرى، مثل تونس والأردن».

وأضاف التقرير أن «فشل النظام في مصر في أن يقدم نموذج حكم ناجح، وأن يجمع من خلفه تنظيمات وجمهور من خارج نطاق دائرة مؤيديه، وأيضًا السرعة التي سقط بها، كل هذا يمكن أن يشكل عبرة وأن يمد بالأمل الأطراف التي تحارب التنظيمات الجهادية في العالم العربي، وبإمكانه أن يؤكد أنه بالإمكان مواجهة الشعور بأن الإسلام السياسي هو القوة الصاعدة، وأن بالإمكان لجمها».

وأكد التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي السنوي أن ما وصفه بـ«الانقلاب في مصر» له «آثار سلبية على حركة حماس، التي تضررت في السنة الأخيرة علاقاتها أيضًا مع سوريا، إيران وحزب الله». مشيرًا إلى أن «الجيش بدأ عملية واسعة لإغلاق الأنفاق ووقف التهريب على الحدود مع قطاع غزة، وتعزيز الرقابة على عبور سكان القطاع للأراضي المصرية، في إطار جهودها لتعزيز سيطرتها على سيناء، الجيش أيضًا يرى في حماس مصدر مشاكل وأيضًا معادية من الناحية الأمنية، بسبب علاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين ومع العناصر الجهادية، وهدد باستخدام القوة في قطاع غزة إذا لم تلجم حماس أنشطتها في سيناء».

وتابع التقرير: «إيران أيضًا من بين المتضررين من الانقلاب في مصر. فسلطة الإخوان المسلمين لم تُحقق توقعاتها ولا توقعات الأصوات المطالبة في مصر بتجديد العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، لكن، وبسبب إسقاط حكم الاخوان، فقد خاب أمل إيران في عدة مجالات: نهوض إسلامي إقليمي (في كل المنطقة)، تقارب سني-شيعي، تحسين العلاقات بين مصر وإيران على أثر تبادل الزيارات غير الرسمية بين الرئيسين، تقوية المُرَكب الإسلامي في العالم العربي على حساب المُرَكب القومي، وإضعاف محور الدول المعتدلة، وبالأساس إضعاف العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية».

رغم ذلك، أكد التقرير أن إسقاط «مرسي» ارتبط أيضًا بـ«جوانب إيجابية من وجهة نظر إيران: تحفظ الإيرانيون جدًا على نقد مرسي الحاد لنظام الأسد، كما أن تأزم العلاقات بين حكم الجيش في مصر وحماس من الممكن أن يدفع بحماس مجددًا إلى أذرع إيران. لكن في المحصلة، فإن كفة الانقلاب في مصر تميل ضد المصالح الإيرانية. صحيح، أن القيادة المصرية أوضحت أن تحسين العلاقات مع إيران يتطلب من الأخيرة أن تقوم بخطوات تأخذ بالحسبان أمن مصر والدول العربية، لكن الأمر لم يحدث بعد».

وأشار معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إلى «التغيير الملحوظ في علاقات مصر مع الدول العظمى»، قائلًا: «منذ بداية 2011 فإن التوتر ملحوظ في علاقات مصر مع الإدارة الأمريكية، على أثر ما اعتبر تدخلًا في أمورها الداخلية. وقد بدأ هذا الامر عندما حث أوباما مبارك على التنحي، قبل سقوط الاخير. هذه الرؤية قويت عندما أعربت الإدارة الأمريكية عن استيائها من عزل مرسي من قبل الجيش، بدعوى أن الجيش عمل على إسقاط نظام منتخب بشكل ديمقراطي».

وأضاف تقرير المعهد الأمني الإسرائيلي: «وصل التوتر لذروته بعد أن جمدت الإدارة الأمريكية جزء من مساعداتها للجيش المصري، وضمنها تزويده بطائرات F16، أباتشي، أجهزة دفاع جوية، وصواريخ مضادة للدبابات، وقد رأى المصريون أن هذه الخطوة الأمريكية التي اتخذت، تتجاهل حقيقة أن نظام مرسي، وإن تم انتخابه بشكل ديمقراطي، فإنه أُدير بشكل غير ديمقراطي، وأن ملايين من المصريين طالبوا بتنحيه».

وتابع التقرير: «سارعت روسيا إلى اختراق هذا التصدع الذي نشأ في العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، بعد فترة انقطاع دامت 40 عاما في علاقاتها العسكرية مع مصر.. ومما لا شك فيه أن التقارب في العلاقات بين مصر وروسيا نبع من رغبة مصر في أن توضح للإدارة الأمريكية انزعاجها من تدخل الأخيرة في أمورها الداخلية، وبالأساس من تعليق جزء من المساعدات العسكرية. واستهدفت مصر أن تظهر أن لديها بدائل لعلاقاتها مع الولايات المتحدة، بما فيه في مجال التزود بالسلاح. من ناحية أخرى، فان زيارة الوزراء الروس لمصر شكلت تغيرًا هامًا في علاقات مصر بروسيا».

وحذر التقرير من اتخاذ التقارب المصري- الروسي بعدًا أقوى إذا لم تُعالج واشنطن الشروخ التي حدثت في علاقتها بالقاهرة، قائلًا: «مصر في علاقات قريبة مع الولايات المتحدة منذ 1980، وتحتاج إلى المساعدات الأمريكية التي لا بديل لها، ولذلك فإنها لن تسارع إلى حرق الجسور بينهما. لكن، اذا لم تقم الإدارة الأمريكية بمعالجة الشرخ الذي حدث في علاقتها بمصر، فإن التقارب مع روسيا، من الممكن أن يأخذ بعدًا أقوى، بما فيه المجال العسكري».

وعن تأثير الإطاحة بحكم الإخوان في مصر على إسرائيل، قال تقرير معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب: «صحيح أن حكم الإخوان المسلمين، لم يُحدث تغييرًا جوهريًا في علاقات مصر بإسرائيل، ولم يؤدي عمليًا إلى سوء علاقات ذو معنى معها، لكن في صلب هذه العلاقات كان هناك توجه عدائي من التنظيم تجاه إسرائيل، حيث لا يعترف جزء من قياداتها بحق إسرائيل في الوجود، ورأوا فيها عدوًا».

وأضاف التقرير أن ما وصفه بـ«الانقلاب في مصر» «لم يأت بمؤيدي إسرائيل إلى السلطة، لكنه أيضًا أبعد عن الحكم أولئك الذين تحفظوا على العلاقات معها لأسباب أيديولوجية. يعلم الجيش مدى فائدة توطيد العلاقات والتعاون مع إسرائيل، ودائرة المصالح المشتركة بين الدولتين توسعت، خاصة في المجال الأمني. والنتيجة أن إسرائيل تحاول مساعدة مصر في فرض سيطرتها على سيناء، بما فيه موافقة إسرائيل على زيادة التواجد المصري في سيناء أكثر مما اتفق عليه في اتفاقية السلام».

وقال التقرير إن «إسرائيل قامت بمساعدة مصر في عملية عسكرية في سيناء ضد بؤر الجهاديين. وفي مجال آخر، فإنها تحاول أن تساعد في واشنطن على أن يفهموا وجهة النظر المصرية، وذلك لمنع تضرر العلاقات بين النظام المصري الجديد والولايات المتحدة. في المجمل، مما لاشك فيه فإن إسرائيل هي أحد المستفيدين من تغيير النظام في مصر».

قال تقرير استراتيجي إسرائيلي إن الإخوان المسلمين رغم دعوتهم لانتفاضة شاملة ضد الجيش المصري إلا أنهم يفضلون الدخول في صراع محدود غير عنيف وواسع، لأن «نموذج سوريا لا يشجعهم على تكراره، وتركيبة المجتمع المصري لا يمكن جرها لسيناريو الحرب الأهلية»، وأضاف التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي لسنة 2013- 2014 أن «المفتاح الأساسي للتطورات المستقبلية في مصر موجود في يد الإخوان المسلمين»، وأشار التقرير الصادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن قرار الإخوان سيتحدد عليه ما كانت مصر متجهة نحو إصلاح سياسي، أم سيزداد العنف وعدم الاستقرار. المزيد

قال تقرير استراتيجي إسرائيلي إن قرار قيادة الجيش المصري التدخل لعزل الإخوان المسلمين، في موجة 30 يونيو الثورية، جاء بسبب شعوره انه «ملتزم بوقف التدهور في مصر، خاصة أنه لا يوجد أحد آخر قادر على فعل ذلك»، وقلل التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي السنوي، من احتمالية التوصل لتسوية بين «الإخوان» والجيش بسبب شعور الجماعة أن السلطة التي وصلت لهم بواسطة غالبية الشعب سُرقت منهم بالقوة وبطريقة غير شرعية»، ومع ذلك حذر التقرير الصادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي الإخوان من فقدان ما تبقى لهم من شعبية، إذا ما قرروا إيصال البلاد لحرب أهلية. المزيد

قال تقرير استراتيجي إسرائيلي إن نظام الإخوان المسلمين في مصر أوجد الكثير من الأعداء له في الداخل، وإنه كان «أضعف من أن يواجه خصومه»، وأضاف التقدير الاستراتيجي السنوي لإسرائيل لعامي 2013- 2014 أن من بين أسباب فشل حكم «الإخوان» أنهم «لم يعرفوا كيف يفتحون حوارًا اجتماعيًا يجذب الجماهير، واعتمدوا على قوتهم العددية وحاولوا فرض توجهاتهم عليهم»، وأشار التقرير الصادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن جماعة الإخوان التي اكتسبت تعاطفًا شعبيًا بتقديمها الخدمات للمناطق الفقيرة في عهد مبارك، اتضح لها أن تقديم نفس الخدمات لدولة عدد سكانها 80 مليون، هو «أمر مختلف تمامًا». المزيد

أكد التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي السنوي لعام 2014، أن قرار قيادة الجيش المصري التدخل لعزل الإخوان المسلمين، في موجة 30 يونيو الثورية، جاء بسبب شعوره انه «ملتزم بوقف التدهور في مصر»، كما قلل من إمكانية حدوث تسوية بين الجيش المصري وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين ورغم دعوتهم لانتفاضة شاملة ضد الجيش المصري إلا أنهم يفضلون الدخول في صراع محدود غير عنيف وواسع، لأن «نموذج سوريا لا يشجعهم على تكراره، وتركيبة المجتمع المصري لا يمكن جرها لسيناريو الحرب الأهلية». المزيد